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Навальный оплатил весь штраф за клевету на ветерана

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Оппозиционер Алексей Навальный выплатил штраф, назначенный ему судом за клевету на 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Но ставить точку в деле политик не намерен.

Как сообщили «Интерфаксу» 2 декабря в Бабушкинском суде Москвы, штраф Навальным оплачен в полном объеме. Он перечислил государству 850 тысяч рублей.

При этом накануне адвокаты оппозиционера подали очередную жалобу на приговор, на этот раз во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Ранее защита политика пыталась оспорить решение в апелляционной инстанции, но суд оставил приговор без изменений.

Дело о клевете было возбуждено в отношении Алексея Навального в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко возмутился после комментария Навального в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции. 20 февраля суд признал оппозиционера виновным. Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в 850 тысяч рублей.

Алексей Навальный в настоящее время отбывает наказание по другому уголовному делу. В начале года суд заменил ему условный срок на реальный.

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Комментарии (9)

VF812
Ходар не обнищает)
zlopopik
Грязненькое дело. Со всех сторон.
Thunder
Какое у нас чудесное государство: типа "оскорбили" ветерана, а штраф в доход государства. А само государство на этого ветерана поклало болт в виде низкой пенсии и вспоминания от силы раз в год
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