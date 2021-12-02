Навальный оплатил весь штраф за клевету на ветерана

Оппозиционер Алексей Навальный выплатил штраф, назначенный ему судом за клевету на 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Но ставить точку в деле политик не намерен.



Как сообщили «Интерфаксу» 2 декабря в Бабушкинском суде Москвы, штраф Навальным оплачен в полном объеме. Он перечислил государству 850 тысяч рублей.



При этом накануне адвокаты оппозиционера подали очередную жалобу на приговор, на этот раз во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Ранее защита политика пыталась оспорить решение в апелляционной инстанции, но суд оставил приговор без изменений.

