Врач-анестезиолог отправил в нокаут пьяного, который на севере Петербурга упал на его машину

Полиция Выборгского района разбирается в обстоятельствах конфликта из-за вмятины на машине. Один из участников в больнице, второй — врач.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 декабря, накануне в полицию поступила телефонограмма из Елизаветинской больницы. В стационар еще 26 ноября привезли 32-летнего мужчину с серьезными травмами головы в тяжелом состоянии. Мужчина сообщил, что его избил неизвестный у дома 21 по Светлановскому проспекту.



По предварительной информации, сотрудники полиции задержали по подозрению в нанесении травм 26-летнего врача-анестезиолога одного из петербургских медучреждений. Его подозревают в том, что он вышел из себя, когда пьяный мужчина упал на багажник его автомобиля и повредил его.

