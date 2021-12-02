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Врач-анестезиолог отправил в нокаут пьяного, который на севере Петербурга упал на его машину

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Полиция Выборгского района разбирается в обстоятельствах конфликта из-за вмятины на машине. Один из участников в больнице, второй — врач.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 декабря, накануне в полицию поступила телефонограмма из Елизаветинской больницы. В стационар еще 26 ноября привезли 32-летнего мужчину с серьезными травмами головы в тяжелом состоянии. Мужчина сообщил, что его избил неизвестный у дома 21 по Светлановскому проспекту.

По предварительной информации, сотрудники полиции задержали по подозрению в нанесении травм 26-летнего врача-анестезиолога одного из петербургских медучреждений. Его подозревают в том, что он вышел из себя, когда пьяный мужчина упал на багажник его автомобиля и повредил его.

Медика опросили и отпустили под обязательство о явке.

Проводится проверка.

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Комментарии (8)

VF812
из-за железки избивать до больницы...
firma
У врача сейчас броня потолще будет, чем у едросовца.
zlopopik
Врачи - они такие. Кто-то живых людей режет, кто-то их усыпляет. В общем, обходить старайся дальней стороной.
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