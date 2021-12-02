Прокуратура заинтересовалась гигантской пробкой на Московском шоссе, возникшей из-за снегопада

«Фонтанка» писала , что шоссе плотно встало еще утром 30 ноября, когда на город обрушился снегопад. Люди часами стояли в пробках, пытаясь попасть на работу, учебу и домой. Из-за снегопада фуры не могли выехать со складов, а некоторые большегрузы заносило на нечищеной дороге. Были и те, кто не рискнул ехать в Шушары и был вынужден оставаться на ночь у знакомых. Чиновники администрации Пушкинского района собрали комиссию по ЧС, а для водителей были организованы пункты обогрева.

Двухдневная пробка на Московском шоссе в Петербурге стала поводом для прокурорской проверки, об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», утром 2 декабря дорожная ситуация на Московском шоссе остается непростой. Выезд из Шушар всё еще затруднен.



«Установлено, что вследствие неблагоприятных погодных условий своевременная уборка дороги от снега производилась ненадлежащим образом, что привело к неблагоприятным для населения последствиям, в том числе затруднило движение по автомобильной дороге», — говорится в сообщении прокуратуры.



Уточняется, что «дорожными службами преимущественно произведена расчистка шоссе», при этом сотрудники ведомства всё равно нашли нарушения.



«В рамках надзорных полномочий прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере жилищного-коммунального хозяйства, а также в сфере безопасности дорожного движения в деятельности специализированных служб и организаций, обслуживающих указанный участок автомобильной дороги», — добавили в ведомстве.



По результатам проверки будет дана оценка принимаемых уполномоченными органами мер по содержанию и уборке шоссе.

