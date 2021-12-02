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Прокуратура заинтересовалась гигантской пробкой на Московском шоссе, возникшей из-за снегопада

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Двухдневная пробка на Московском шоссе в Петербурге стала поводом для прокурорской проверки, об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

«Фонтанка» писала, что шоссе плотно встало еще утром 30 ноября, когда на город обрушился снегопад. Люди часами стояли в пробках, пытаясь попасть на работу, учебу и домой. Из-за снегопада фуры не могли выехать со складов, а некоторые большегрузы заносило на нечищеной дороге. Были и те, кто не рискнул ехать в Шушары и был вынужден оставаться на ночь у знакомых. Чиновники администрации Пушкинского района собрали комиссию по ЧС, а для водителей были организованы пункты обогрева.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», утром 2 декабря дорожная ситуация на Московском шоссе остается непростой. Выезд из Шушар всё еще затруднен.

«Установлено, что вследствие неблагоприятных погодных условий своевременная уборка дороги от снега производилась ненадлежащим образом, что привело к неблагоприятным для населения последствиям, в том числе затруднило движение по автомобильной дороге», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что «дорожными службами преимущественно произведена расчистка шоссе», при этом сотрудники ведомства всё равно нашли нарушения.

«В рамках надзорных полномочий прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере жилищного-коммунального хозяйства, а также в сфере безопасности дорожного движения в деятельности специализированных служб и организаций, обслуживающих указанный участок автомобильной дороги», — добавили в ведомстве.

По результатам проверки будет дана оценка принимаемых уполномоченными органами мер по содержанию и уборке шоссе.

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Комментарии (12)

James Cook
Наконец то.
Sergik7
Объявят локдаун на Московском шоссе.
Ну что еще сделают, не имея практики работы на земле?!
DimonTT
Зато альтернативная платная трасса свободна. Национализировать все платные дороги! Строить новые, бесплатные! Все дороги, в конечном счете, строятся из карманов народа.
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