Европейский центр контроля заболеваний порекомендовал прививать от ковида детей с 5 лет

Дети в возрасте 5–11 лет должны считаться приоритетной группой для вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) от 1 декабря.



«Дети без известных факторов риска также подвержены рискам тяжелого течения заболевания и госпитализации, поэтому следует рассмотреть возможность вакцинации всех детей в возрасте от 5 до 11 лет с учетом эпидемиологии SARS-CoV-2 на национальном уровне», — говорится в пресс-релизе ECDC (цитата по ТАСС).

