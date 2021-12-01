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Европейский центр контроля заболеваний порекомендовал прививать от ковида детей с 5 лет

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Дети в возрасте 5–11 лет должны считаться приоритетной группой для вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) от 1 декабря.

«Дети без известных факторов риска также подвержены рискам тяжелого течения заболевания и госпитализации, поэтому следует рассмотреть возможность вакцинации всех детей в возрасте от 5 до 11 лет с учетом эпидемиологии SARS-CoV-2 на национальном уровне», — говорится в пресс-релизе ECDC (цитата по ТАСС).

При этом эксперты подчеркнули, что главным приоритетом все же остается повышение уровня вакцинации взрослого населения. Напомним, в России зарегистрирована вакцина для подростков «Спутник М», в гражданский оборот ее собираются выпустить до конца декабря.

Вакцину от COVID-19 для граждан 12–17 лет, разработанную Центром имени Гамалеи, зарегистрировали в России 24 ноября. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что подростков будут прививать только с согласия родителей или их самих (если им больше 15 лет).

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Комментарии (8)

doorbal_
естественный отбор в действии. главный вирус планеты пытается спасти слабых и хирых, но природа сильнее! кому суждено умереть ( а суждено это всем), тот умрёт. И никакая вакцина его не спасёт, хоть три раза в день колись!
Торин Д
Паранойя какая то. Мой ребёнок будет только рад если в школу не допустят. Дети не болеют -> иногда болеют в легкой форме -> поэтому дети приоритетная группа для вакцинации. Логично ? А им кажется что да
266456205
Руки прочь от детей! Все мало доходов фармамафии
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