Блогера Варламова обязали удалить материал о «говнохранителях», но материально он почти не пострадал

Суд встал на сторону истца в лице ТСЖ «Ленина 18Б», который требовал удалить публикацию о «говнохранителях» в Петрозаводске. Компенсация в два миллиона не устояла.

О решении суда 1 декабря сообщает 7х7 со ссылкой на адвоката истца. Речь идет о материале от октября прошлого года. Тогда карельские власти предложили оформлять вывески в Петрозаводске в едином стиле, но против высказались представители бизнеса, в том числе ТСЖ «Ленина 18Б». Материал вышел под заголовком «Говнохранители на страже визуального мусора».