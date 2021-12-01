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Блогера Варламова обязали удалить материал о «говнохранителях», но материально он почти не пострадал

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Суд встал на сторону истца в лице ТСЖ «Ленина 18Б», который требовал удалить публикацию о «говнохранителях» в Петрозаводске. Компенсация в два миллиона не устояла.

О решении суда 1 декабря сообщает 7х7 со ссылкой на адвоката истца. Речь идет о материале от октября прошлого года. Тогда карельские власти предложили оформлять вывески в Петрозаводске в едином стиле, но против высказались представители бизнеса, в том числе ТСЖ «Ленина 18Б». Материал вышел под заголовком «Говнохранители на страже визуального мусора».

Суд обязал Варламова удалить текст (пока он доступен) и выплатить ТСЖ 10 тысяч рублей, хотя требование было на 2 млн. Блогер пока решение не комментировал. Отмечается, что это первый раз, когда Варламов проиграл подобное дело.

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Комментарии (8)

Гражданкa
посмотрела материал, и правда вывески и рекламы выглядели ужасно
муматор
в точку попал! Не тронь говно, вонять не будет!
SWd
Ну, суд подтвердил правоту Варламова, получается.
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