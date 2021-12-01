В День Кунсткамеры посетителей ждут свободный вход, экскурсия и демон

День Кунсткамеры традиционно отметят в Петербурге 6 декабря. Посетителей музея в этот день ждут бесплатный вход и авторская экскурсия от директора МАЭ РАН Андрея Головнёва, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Кунсткамеры. Музей откроет двери в 10 утра (он работает до 15:00), а экскурсия начнется в 14:00.



В этот же день, после 3 лет реставрации, на свое традиционное место (с правой стороны главной лестницы) в Кунсткамеру вернется фигура демона Ракшаса. Этот трехметровый экспонат был изготовлен в конце 19 века на Шри-Ланке. Цейлонский демон поступил в Музей антропологии и этнографии из Русского географического общества в 1905 году и около ста лет встречал посетителей музея. Постоянные перепады температуры и влажности привели к тому, что фигуре демона понадобилась реставрация. В ходе реставрационных работ были сделаны интересные открытия: так, на правой руке демона обнаружили надпись, и ее дешифровкой сейчас занимаются коллеги из университета Шри-Ланки.

