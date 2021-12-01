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В День Кунсткамеры посетителей ждут свободный вход, экскурсия и демон

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День Кунсткамеры традиционно отметят в Петербурге 6 декабря. Посетителей музея в этот день ждут бесплатный вход и авторская экскурсия от директора МАЭ РАН Андрея Головнёва, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Кунсткамеры. Музей откроет двери в 10 утра (он работает до 15:00), а экскурсия начнется в 14:00.

В этот же день, после 3 лет реставрации, на свое традиционное место (с правой стороны главной лестницы) в Кунсткамеру вернется фигура демона Ракшаса. Этот трехметровый экспонат был изготовлен в конце 19 века на Шри-Ланке. Цейлонский демон поступил в Музей антропологии и этнографии из Русского географического общества в 1905 году и около ста лет встречал посетителей музея. Постоянные перепады температуры и влажности привели к тому, что фигуре демона понадобилась реставрация. В ходе реставрационных работ были сделаны интересные открытия: так, на правой руке демона обнаружили надпись, и ее дешифровкой сейчас занимаются коллеги из университета Шри-Ланки.

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Комментарии (4)

266767200
На сайте Кунсткамеры инфо отсутствует. Билетов на эту дату нет. Фъ - пишите подробнее не только про мероприятие, но и о том как на него попасть.
Денеб
Может этот демон из Шри-Ланки и явился причиной всех бед России в ХХ веке? Может он навёл на нашу страну древнее проклятие? Может стоит начать изгонять силы зла, засевшие в России?
266767188
3дравствуйте. Очень необходима сейчас помощь. Просто не справляюсь с ситуацией сама. Ищу уже любую работу, но пока ничего не находится. Согласна на все подработки онлайн ( на данный момент я могу работать только из дома- у меня проблемы с коленями) , но зашла в тупик. Дома есть совсем нечего. От голода почти теряю со3нание.
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