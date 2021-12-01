Оборот розничной торговли в России вырос в октябре на 4,1%, ресторанов — на 12,3%

Россияне стали больше тратить в магазинах и ресторанах, говорится в материалах Росстата, опубликованных 1 декабря.

Оборот розничной торговли в октябре 2021 года составил 3,46 трлн рублей, что на 4,1% больше (в сопоставимых ценах), чем в соответствующем периоде предыдущего года. В январе — октябре ретейлеры заработали 31,7 млрд рублей, что на 7,9% больше, чем год назад.

Оборот общественного питания в октябре достиг 172,9 млрд рублей. Это 12,3% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с прошлым годом. Выручка ресторанов за 10 месяцев достигла 1,53 трлн рублей. Рост составил 25,5%.