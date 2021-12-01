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Оборот розничной торговли в России вырос в октябре на 4,1%, ресторанов — на 12,3%

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Россияне стали больше тратить в магазинах и ресторанах, говорится в материалах Росстата, опубликованных 1 декабря.

Оборот розничной торговли в октябре 2021 года составил 3,46 трлн рублей, что на 4,1% больше (в сопоставимых ценах), чем в соответствующем периоде предыдущего года. В январе — октябре ретейлеры заработали 31,7 млрд рублей, что на 7,9% больше, чем год назад.

Оборот общественного питания в октябре достиг 172,9 млрд рублей. Это 12,3% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с прошлым годом. Выручка ресторанов за 10 месяцев достигла 1,53 трлн рублей. Рост составил 25,5%.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

266767188
3дравствуйте. Очень необходима сейчас помощь. Просто не справляюсь с ситуацией сама. Ищу уже любую работу, но пока ничего не находится. Согласн.а на все подработки онлайн ( на данный момент я могу работать только из дома- у меня проблемы с коленями) , но зашла в тупик. Дома есть совсем нечего. От голода почти теряю со3нание.
Умоляю, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Я вам все верну 100%! как только найду работу. Если укажете свои данные при переводе.
Номер моей карты: 4890 4947 5276 1270 Заранее большое человеческое спасибо.
Dimitry Antonov
Я правильно понимаю, что рост цен вызывает увеличение оборота, если считается полученная выручка?
Если так, то это офигенный успех!
ДуремарСПб.
Вранье.Как достала эта воровская путинская статистика.
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