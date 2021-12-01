Верховный суд РФ отказался исключать из ПДД знак фотофиксации нарушений

Верховный суд РФ признал законным добавление в ПДД знака, который предупреждает о фотофиксации нарушений. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС.
«Судом отклонен иск, в котором оспаривалась законность знака дорожного движения 6.22 "Фотовидеофиксация"», — сказала собеседница агентства.
Истец утверждал, что из-за знака водители «сдерживаются» на отдельных участках, зато пренебрегают правилами вне зоны его действия, создавая на дорогах опасные ситуации.
«Фонтанка» писала, что в ноябре в Петербурге почти на треть снизилось число нарушений, зафиксированных дорожными камерами, по сравнению с сентябрем и октябрем. В последнем месяце осени их было зафиксировано около 750 тысяч, большинство связаны с превышением скорости.