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Верховный суд РФ отказался исключать из ПДД знак фотофиксации нарушений

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Верховный суд РФ признал законным добавление в ПДД знака, который предупреждает о фотофиксации нарушений. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС.

«Судом отклонен иск, в котором оспаривалась законность знака дорожного движения 6.22 "Фотовидеофиксация"», — сказала собеседница агентства.

Истец утверждал, что из-за знака водители «сдерживаются» на отдельных участках, зато пренебрегают правилами вне зоны его действия, создавая на дорогах опасные ситуации.

«Фонтанка» писала, что в ноябре в Петербурге почти на треть снизилось число нарушений, зафиксированных дорожными камерами, по сравнению с сентябрем и октябрем. В последнем месяце осени их было зафиксировано около 750 тысяч, большинство связаны с превышением скорости.

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Комментарии (2)

lamer
Истец правильно сказал. Нехорошее решение суда.
RemyMartin
А кто же у нас такой истец?
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