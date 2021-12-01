Дело бывшего главбуха СК Петербурга дошло до суда. На спортивные ставки ушло 306 млн из вещдоков

За шесть месяцев управились коллеги с подсчетом ущерба, который нанесли действия бывшего главбуха петербургского СК. По версии следствия, он взял из средств, хранящихся как вещдоки, 306 млн рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 1 декабря, Октябрьский райсуд зарегистрировал уголовное дело о присвоении и растрате в особо крупном размере, обвиняемым по которому проходит главбух СК Петербурга Дмитрий Ковальчук.



Следствие уверено, что коллега с июля 2017 года по ноябрь 2020 года, используя свой доступ к зоне хранения вещественных доказательств, похитил в общей сложности 306 325 013 рублей 94 копейки.

