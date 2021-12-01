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Дело бывшего главбуха СК Петербурга дошло до суда. На спортивные ставки ушло 306 млн из вещдоков

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За шесть месяцев управились коллеги с подсчетом ущерба, который нанесли действия бывшего главбуха петербургского СК. По версии следствия, он взял из средств, хранящихся как вещдоки, 306 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 1 декабря, Октябрьский райсуд зарегистрировал уголовное дело о присвоении и растрате в особо крупном размере, обвиняемым по которому проходит главбух СК Петербурга Дмитрий Ковальчук.

Следствие уверено, что коллега с июля 2017 года по ноябрь 2020 года, используя свой доступ к зоне хранения вещественных доказательств, похитил в общей сложности 306 325 013 рублей 94 копейки.

«Фонтанка» писала, что деньги потребовались Ковальчуку, чтобы делать ставки на выигрыш в спортивных мероприятиях, а начальная сумма пропажи оценивалась в 20 млн рублей. Причем растрату СК Петербурга обнаружил сам в ходе ревизии, которую провел после увольнения главбуха в январе 2021 года.

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Комментарии (9)

AlBerkut
Ага, и всё один, сам, без ансамбля.
И 3 года никто ничего не замечал, вещдоки не были нужны ни следакам, в чьём производстве дело, ни суду, куда дела должны были поступать.
Да-да-да, именно так всё и было, уже верим😂
Ну ещё как вариант, поймали крысу и всю недостачу на него и повесили. Возможно в день обнаружения попутно её, то есть недостачу, приумножив😎
VKuser43815609
...Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого Человека !!!...
Pupin
И что, типа усб в зоне хранения вещественных доказательств камеры скрытые не поставила, даааааааааа??? Это всё сказки, там и начальство в доле должно быть. Если в обычных офисах есть стукачи, то там возле такого пикантного места не могло не быть повышенного контроля.
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