Экс-омбудсмен Шишлов своей преемнице: желаю Светлане Агапитовой сохранить тот вектор, который мы создали

«У нее довольно богатый правозащитный опыт. Как известно, она была уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге. В острые моменты, когда возникали дискуссии по законодательству, так называемому, скажем, «закону Димы Яковлева», она занимала принципиальную позицию, была в меньшинстве в составе тогдашнего института уполномоченного по правам ребенка. И я надеюсь, я желаю этого Светлане Юрьевне, сохранить тот вектор, который мы создали», — сказал Шишлов.

Бывший уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, который был избран депутатом Заксобрания, пожелал преемнице Светлане Агапитовой сохранить выстроенный вектор института омбудсмена: концентрацию на фундаментальных гражданских правах и независимость. Об этом народный избранник рассказал журналистам после заседания парламента в Мариинском дворце 1 декабря.

Он пояснил, что вектор основан на понимании, что «главными, наиболее важными правами человека, на которых нужно концентрировать правозащитную работу государственного института, являются фундаментальные гражданские права: право на жизнь, право на свободу информации, слова, собраний, на честные выборы».

Также Шишлов подчеркнул, что за последние годы институт омбудсмена в Петербурге сохранял независимый голос и «не шел на поводу» у участников процесса реализации прав, будь то оппозиционные, правящие партии, сотрудники исполнительной власти или другие участники. «Стиль твердый, но уважительный по отношению к другим партнерам приводил к успеху не один раз», — добавил депутат.

Сам Шишлов выдвинул и отдал свой голос Ольге Штанниковой, она является главой аппарата уполномоченного. «Мы вместе с ней работали почти 10 лет и вместе с ней строили петербургский государственный правозащитный институт, который, не только по моему мнению, но и по мнению многих экспертов, стал одним из лучших по стране. Естественно, я хочу, чтобы он таким оставался и дальше совершенствовался. Я уверен, что если бы стала Ольга Олеговна, этот вектор, который мы задали, сохранился бы», — констатировал депутат.