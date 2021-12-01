В Петербурге подскочило число ковид-госпитализаций

За минувшие сутки в Петербурге с диагнозом «коронавирус» госпитализировали 360 человек (позавчера — 249), выписали 399 местных жителей. Такие данные содержатся в эпидемиологической справке Смольного от 1 декабря.

Сегодня в городских стационарах на лечении с COVID-19 и пневмониями находятся 5 916 пациентов, 574 — в реанимации, 286 подключены к аппарату ИВЛ.

За прошедший день цикл вакцинации в Петербурге завершили 18 032 человека. Всего полностью привились 2 232 572 жителя.

«Фонтанка» писала, что город вернулся на второе место по суточной заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки насчитали 2 419 новых заболевших COVID-19, накануне их было 2 103.