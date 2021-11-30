В Петербурге число ковид-госпитализаций в четыре раза превысило количество выписок

Суточная заболеваемость в городе снизилась впервые за неделю, 2 554 человека за аналогичный период выздоровели, скончались 69 больных.



В городских стационарах на лечении с COVID-19 и пневмониями находятся 6 009 пациентов, 584 человека в реанимации, 274 подключены к аппарату ИВЛ.



Цикл вакцинации за прошедший день завершили 5 595 человек. Всего в городе полностью привились 2 млн 214 тысяч 540 человек.



Ранее «Фонтанка» писала, что из-за снижения количества госпитализаций в Петербурге закрывают один из ковидных павильонов госпиталя в «Ленэкспо».