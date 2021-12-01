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Суд в Петербурге разбил мечты внуков репрессированного военрука о двух квартирах на Шпалерной

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Родственники расстрелянного военрука Ленинградского гидрометеорологического техникума проиграли иск к администрации Петербурга. Мужчины хотели вернуть себе право проживания в двух квартирах покойного деда на Шпалерной, но суд счел это невозможным, сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее «Фонтанка» подробно писала об этой истории. Ныне покойный Александр Павлов проживал в двух квартирах дома № 40 по улице Воинова (Шпалерной). В 1936 году его обвинили в контрреволюционной деятельности и, как полагают близкие, отправили в Монголию. Место его захоронения до сих пор неизвестно, как и дата смерти.

В 1995 году приговор был отменен, а дело прекращено. Правда, данных о реабилитации нет. Жена и дочь Павлова были высланы из Ленинграда в 1937 году. Их отправили в Архангельскую область. Супруга репрессированного была реабилитирована в 1965 году, скончалась в Ульяновске, в документах имела пометку о связи с врагом народа.

Нынешние внуки военрука — Евгений и Олег Васины — требовали признать их пострадавшими от последствий политических репрессий, а также признать их право на возвращение квартиры в центре Петербурга. Согласны они были и на другую жилплощадь, а также на компенсацию. Но суд иск отклонил.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

VKuser117517
зато церкви отдают все подряд, что у них отняли, типо, за последние 200 лет)
456345
не получилось прецедента. А так бы сейчас наследники петербургских особняков активизировались. Не те, что проживали после массовой экспроприации, а те, что владели по праву рождения.
SU LUX INN
их дед был военрук - то есть, пособник Режима, палачей! и что, теперь каждому палачу за это Квартиру давать?
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