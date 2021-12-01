Суд в Петербурге разбил мечты внуков репрессированного военрука о двух квартирах на Шпалерной

Родственники расстрелянного военрука Ленинградского гидрометеорологического техникума проиграли иск к администрации Петербурга. Мужчины хотели вернуть себе право проживания в двух квартирах покойного деда на Шпалерной, но суд счел это невозможным, сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ранее «Фонтанка» подробно писала об этой истории. Ныне покойный Александр Павлов проживал в двух квартирах дома
В 1995 году приговор был отменен, а дело прекращено. Правда, данных о реабилитации нет. Жена и дочь Павлова были высланы из Ленинграда в 1937 году. Их отправили в Архангельскую область. Супруга репрессированного была реабилитирована в 1965 году, скончалась в Ульяновске, в документах имела пометку о связи с врагом народа.
Нынешние внуки военрука — Евгений и Олег Васины — требовали признать их пострадавшими от последствий политических репрессий, а также признать их право на возвращение квартиры в центре Петербурга. Согласны они были и на другую жилплощадь, а также на компенсацию. Но суд иск отклонил.