Суд в Петербурге разбил мечты внуков репрессированного военрука о двух квартирах на Шпалерной

Родственники расстрелянного военрука Ленинградского гидрометеорологического техникума проиграли иск к администрации Петербурга. Мужчины хотели вернуть себе право проживания в двух квартирах покойного деда на Шпалерной, но суд счел это невозможным, сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее «Фонтанка» подробно писала об этой истории. Ныне покойный Александр Павлов проживал в двух квартирах дома № 40 по улице Воинова (Шпалерной). В 1936 году его обвинили в контрреволюционной деятельности и, как полагают близкие, отправили в Монголию. Место его захоронения до сих пор неизвестно, как и дата смерти.