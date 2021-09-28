Внуки репрессированного военрука требуют вернуть им жилье в Петербурге или выплатить деньги

Александр Павлов проживал в двух квартирах дома 40 на улице Воинова. В сентябре 1936 года его признали виновным в контрреволюционной деятельности и отправили, как полагают близкие, в Монголию. Дата смерти и место захоронения Павлова неизвестны. В 1995 году приговор был отменен, а дело прекращено. Правда, данных о реабилитации нет.
Жена и дочь Павлова были высланы из Ленинграда в 1937 году. Их отправили в Архангельскую область. Супруга репрессированного была реабилитирована в 1965 году, скончалась в Ульяновске, в документах имела пометку о связи с врагом народа.
Дочь после института была направлена в Магаданскую область, где вышла замуж, стала Васиной и родила двоих сыновей. В 1995 году она была признана пострадавшей от политических репрессий, а еще через год реабилитирована.
Теперь Евгений и Олег Васины просят суд установить факт их вынужденного переселения, признать их пострадавшими от последствий политических репрессий, а также признать их право на возвращение квартиры в центре Петербурга. Также мужчины согласны на иное помещение или денежную компенсацию конфискованного и утерянного имущества. Помимо этого Васины просят возместить моральный вред, причиненный семье в результате террора.
К производству заявление пока не принято.