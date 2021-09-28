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Внуки репрессированного военрука требуют вернуть им жилье в Петербурге или выплатить деньги

Родственники расстрелянного военрука Ленинградского гидрометеорологического техникума подали иск к администрации Петербурга. Их семья по политическим мотивам вынуждена была жить вдали от берегов Невы. Теперь мужчины хотят, чтобы их признали пострадавшими и вернули им квартиру деда, в которой его арестовывали в 1936 году. Подробности 28 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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Александр Павлов проживал в двух квартирах дома 40 на улице Воинова. В сентябре 1936 года его признали виновным в контрреволюционной деятельности и отправили, как полагают близкие, в Монголию. Дата смерти и место захоронения Павлова неизвестны. В 1995 году приговор был отменен, а дело прекращено. Правда, данных о реабилитации нет.

Жена и дочь Павлова были высланы из Ленинграда в 1937 году. Их отправили в Архангельскую область. Супруга репрессированного была реабилитирована в 1965 году, скончалась в Ульяновске, в документах имела пометку о связи с врагом народа.

Дочь после института была направлена в Магаданскую область, где вышла замуж, стала Васиной и родила двоих сыновей. В 1995 году она была признана пострадавшей от политических репрессий, а еще через год реабилитирована.

Теперь Евгений и Олег Васины просят суд установить факт их вынужденного переселения, признать их пострадавшими от последствий политических репрессий, а также признать их право на возвращение квартиры в центре Петербурга. Также мужчины согласны на иное помещение или денежную компенсацию конфискованного и утерянного имущества. Помимо этого Васины просят возместить моральный вред, причиненный семье в результате террора.

К производству заявление пока не принято.

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Комментарии (9)

nuga
Все правильно делают.В Прибалтике по закону о реституции возвращали жилье.
shushu
Я думаю, у многих, кто еще до революции жил в СПб и не бедствовал, тут были квартиры в центре (только в центре люди-то и жили). Потом были уплотнения, блокада, трудности возвращения, в общем от собственности мало что осталось. А про две указанные квартиры военрука - на 100% уверен, что получил он эти квартиры, как отобранные предварительно у кого-то, у настоящего собственника.
sakorol
а кто военруку 2 квартиры дал или сам после революции занял?
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