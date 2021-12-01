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На пустом Большом Сампсониевском инкассаторы догнали Hyundai

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Курьезное ДТП с инкассаторской машиной произошло днем 1 декабря в Выборгском районе Петербурга. Автомобили встали прямо посреди дороги, благо ширина проспекта позволяет их объезжать.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 60 по Большому Сампсониевскому проспекту инкассаторский микроавтобус врезался сзади в легковой автомобиль Hyundai. При этом дорога, судя по фото, вполне свободна. Участники ДТП встали прямо по центру проезжей части, и движению мешают не сильно.

Между тем пробки в Петербурге снова выросли. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», дороги в городе загружены на 7 баллов. Это на 3 балла больше, чем обычно бывает в среду днем. В плотных заторах сейчас стоят подъезды к площади Восстания, Садовая улица между Невским проспектом и Мойкой и Каменноостровский проспект от Левашовского проспекта до Каменного острова. И по-прежнему в огромных пробках в обе стороны томится Московское шоссе: 12,2 километра в Петербург и 5 километров в область.

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Комментарии (3)

angel of death
было бы смешно, если оттуда выскочили инкасаторы, закинули бы деньги в тачку левому чуваку и сказали "езжай", а потом бы позвонили и сказали "нас ограбили".... вот бы левый чувак бы встрял на ровном месте... зато кто-то бы палку сделал за раскрытие несуществуюшего преступления... так что блокируйте двери, чтобы вам денег не напихали добрые люди в салон =))))
aprahka
Наверное хотели в него перегрузить все деньги.
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