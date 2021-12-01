На пустом Большом Сампсониевском инкассаторы догнали Hyundai

Курьезное ДТП с инкассаторской машиной произошло днем 1 декабря в Выборгском районе Петербурга. Автомобили встали прямо посреди дороги, благо ширина проспекта позволяет их объезжать.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 60 по Большому Сампсониевскому проспекту инкассаторский микроавтобус врезался сзади в легковой автомобиль Hyundai. При этом дорога, судя по фото, вполне свободна. Участники ДТП встали прямо по центру проезжей части, и движению мешают не сильно.
Между тем пробки в Петербурге снова выросли. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», дороги в городе загружены на 7 баллов. Это на 3 балла больше, чем обычно бывает в среду днем. В плотных заторах сейчас стоят подъезды к площади Восстания, Садовая улица между Невским проспектом и Мойкой и Каменноостровский проспект от Левашовского проспекта до Каменного острова. И по-прежнему в огромных пробках в обе стороны томится Московское шоссе: 12,2 километра в Петербург и 5 километров в область.