Чиновник из мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

Чиновник из московской мэрии предоставил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 1 декабря сообщает ТАСС.



Уточняется, что сотрудник мэрии занимает должность начальника одного из отделов в департаменте городского имущества Москвы. На данный момент полицейские ведут доследственную проверку.



«Фонтанка» писала, что в производстве следователей ГУ МВД по Петербургу и области находится 51 уголовное дело о подделках медицинских документов о прохождении вакцинации от COVID-19 и тестов об отсутствии заболевания ковидом. Дела были возбуждены в 2020 и 2021 годах.

