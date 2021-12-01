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Чиновник из мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

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Чиновник из московской мэрии предоставил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 1 декабря сообщает ТАСС.

Уточняется, что сотрудник мэрии занимает должность начальника одного из отделов в департаменте городского имущества Москвы. На данный момент полицейские ведут доследственную проверку.

«Фонтанка» писала, что в производстве следователей ГУ МВД по Петербургу и области находится 51 уголовное дело о подделках медицинских документов о прохождении вакцинации от COVID-19 и тестов об отсутствии заболевания ковидом. Дела были возбуждены в 2020 и 2021 годах.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
И эти люди запрещают электорату ковыряться в носу! :)))
karbofos
Страшно подумать - а вдруг у верховного тоже, того....
266456205
Успокоились бы уже! Понятно, что эти сертификаты на практике не работают. Даже чиновники не хотят здоровьем рисковать
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