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Полиция Петербурга за два года возбудила более 50 дел о подделке ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса

В производстве следователей ГУ МВД по Петербургу и области находится 51 уголовное дело о подделках медицинских документов о прохождении вакцинации от коронавируса и тестов об отсутствии заболевания COVID-19.

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Об этом «Фонтанке» 18 ноября сообщили в пресс-службе главка.

Дела были возбуждены в 2020 и 2021 годах. Если в прошлом году таких случаев было немного, и речь шла о подделке ПЦР-тестов, то в этом всё больше дел стали возбуждать после обнаружения липовых прививочных сертификатов.

Несколько дел готовятся к передаче в суд, другие еще находятся в состоянии расследования.

«Фонтанка» писала о случаях задержания продавцов «идеального здоровья». В июне этого года полицейские в Калининском районе остановили мужчину, в багажнике которого была россыпь поддельных меддокументов, в том числе и отрицательных ПЦР-тестов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкции по ней варьируются от штрафов до реального срока до 4 лет.

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Комментарии (11)

VKuser199962806
За подделку корок МВД и ФСБ сколько на дорогах рейдов было. Все отделались мелкими штрафами. А подделка куриного кода, это вообще как подделка справки в бассейн. Тут новый шеф Лесгафта военный билет себе нарисовал. И без последствий вообще.
М.Венедиктов
Так объединили бы в одно производство со всеволожским «Делом врачей – II», это же какой «максипроцесс» можно провести в БКЗ «Октябрьский»! Всю бы Европу повеселили: итальянцы сажают мафиози, а отечественные юристы – врачей.
Ankor
выявили или придумали?
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