Полиция Петербурга за два года возбудила более 50 дел о подделке ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса

Об этом «Фонтанке» 18 ноября сообщили в пресс-службе главка.



Дела были возбуждены в 2020 и 2021 годах. Если в прошлом году таких случаев было немного, и речь шла о подделке ПЦР-тестов, то в этом всё больше дел стали возбуждать после обнаружения липовых прививочных сертификатов.



Несколько дел готовятся к передаче в суд, другие еще находятся в состоянии расследования.



«Фонтанка» писала о случаях задержания продавцов «идеального здоровья». В июне этого года полицейские в Калининском районе остановили мужчину, в багажнике которого была россыпь поддельных меддокументов, в том числе и отрицательных ПЦР-тестов.

