Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме про пациента психбольницы

Кинокомпания Universal Pictures пригласила на роль Дракулы в новый фильм о вампирах «Рэнфилд» Николаса Кейджа. Об этом 30 ноября сообщил The Hollywood Reporter.
Главную роль в триллере отдали Николасу Холту («Великая», «Тепло наших тел»), он сыграет Рэнфилда — помощника Дракулы. Это персонаж из готического романа ужасов Брэма Стокера 1897 года «Дракула». В книге это пациент психиатрической клиники. Он одержим мечтой обрести бессмертие, для этого пьет кровь и служит вампирам. На основе этого мрачного сюжета Райаном Ридли («Рик и Морти») был написан современный сценарий.
В отличие от старинного романа, фильм будет снят в комедийно-приключенческом жанре. Режиссером проекта выступит Крис Маккей («Робоцып», «Лего Фильм: Бэтмен»).
Дата выхода «Рэнфилда» на экраны пока неизвестна.