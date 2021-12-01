FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -10
74.89р84.82р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме про пациента психбольницы

1
Печать

Кинокомпания Universal Pictures пригласила на роль Дракулы в новый фильм о вампирах «Рэнфилд» Николаса Кейджа. Об этом 30 ноября сообщил The Hollywood Reporter.

Главную роль в триллере отдали Николасу Холту («Великая», «Тепло наших тел»), он сыграет Рэнфилда — помощника Дракулы. Это персонаж из готического романа ужасов Брэма Стокера 1897 года «Дракула». В книге это пациент психиатрической клиники. Он одержим мечтой обрести бессмертие, для этого пьет кровь и служит вампирам. На основе этого мрачного сюжета Райаном Ридли («Рик и Морти») был написан современный сценарий.

В отличие от старинного романа, фильм будет снят в комедийно-приключенческом жанре. Режиссером проекта выступит Крис Маккей («Робоцып», «Лего Фильм: Бэтмен»).

Дата выхода «Рэнфилда» на экраны пока неизвестна.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Гриб
Пока еще Дракула не чернокожий гей и то ладно, хотя одно только участие Коли клеткина это уже самое дно
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний