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У «Пионерской» застрял троллейбус: он пытался объехать ограждение и соскочил с сети

В Приморском районе Петербурга снова ЧП у метро «Пионерская». После потопа там встал троллейбус.

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Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 10:24 на проспекте Испытателей, у перекрестка с Коломяжским проспектом, троллейбус, следовавший со стороны Светлановской площади, объезжал ограждение и отсоединился от контактной сети. На место оперативно прибыла аварийная служба. К 10:59 движение было восстановлено.

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В настоящий момент, как сообщили в ГЭТ, троллейбус №50 следует по своему стандартному маршруту, №25 пойдет в объезд по Богатырскому проспекту.

Ранним утром 1 декабря прорвало трубу у дома 26 по Коломяжскому проспекту. Из-за этого у станции метро «Пионерская» случился потоп.

По данным «Яндекс.Пробок», в настоящее время движение по проспекту Испытателей у метро затруднено, скопилась пробка от Богатырского до Коломяжского.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Tot_Aist
Это как "от Богатырского до Коломяжского"??
Вы хоть раз прочитайте то, что пишете.
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