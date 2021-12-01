У «Пионерской» застрял троллейбус: он пытался объехать ограждение и соскочил с сети

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 10:24 на проспекте Испытателей, у перекрестка с Коломяжским проспектом, троллейбус, следовавший со стороны Светлановской площади, объезжал ограждение и отсоединился от контактной сети. На место оперативно прибыла аварийная служба. К 10:59 движение было восстановлено.

В настоящий момент, как сообщили в ГЭТ, троллейбус №50 следует по своему стандартному маршруту, №25 пойдет в объезд по Богатырскому проспекту.

Ранним утром 1 декабря прорвало трубу у дома 26 по Коломяжскому проспекту. Из-за этого у станции метро «Пионерская» случился потоп.

