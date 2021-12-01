За шелест купюр. Половина россиян выступили против отказа от наличных

Почти половина жителей России (47 %) негативно относится к идее отказа от бумажных денег. Не видят необходимости в наличных чуть более четверти граждан (26 %). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованного 1 декабря.
При этом 45 % россиян предпочитают расплачиваться за покупки, используя безналичный расчет. Около 26 % преимущественно пользуются на кассе бумажными деньгами, а 16 % отдают предпочтение только им. Треть опрошенных (28 %) призналась, что пользуется обоими способами оплаты в равной степени.
Главные сторонники бумажных купюр — пенсионеры. Опрос показал, что 46 % россиян старше 60 лет всегда или в большинстве случаев расплачиваются наличными. «Оппозицию» пожилым составляет молодежь, которая до 70 % расчетов осуществляет с помощью банковских карт или переводов.
Мнение жителей России пропорционально разделилось на вопрос, готовы ли они отказаться от использования бумажных денег, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно. При этом более 62 % респондентов согласились, что в ближайшие 20–30 лет наличные выйдут из оборота.
Исследование было проведено 8 ноября 2021 года среди 1 600 совершеннолетних россиян.
Ранее ВЦИОМ выяснил, как жители России оценивают экономическое положение в стране и в своих семьях.