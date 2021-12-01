За шелест купюр. Половина россиян выступили против отказа от наличных

Почти половина жителей России ( 47 % ) негативно относится к идее отказа от бумажных денег. Не видят необходимости в наличных чуть более четверти граждан ( 26 % ). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованного 1 декабря.



При этом 45 % россиян предпочитают расплачиваться за покупки, используя безналичный расчет. Около 26 % преимущественно пользуются на кассе бумажными деньгами, а 16 % отдают предпочтение только им. Треть опрошенных ( 28 % ) призналась, что пользуется обоими способами оплаты в равной степени.

