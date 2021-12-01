В Татарстане автобус с вахтовиками врезался в фуру. Один человек погиб, более 20 пострадали

Водитель вахтового автобуса врезался в припаркованный грузовик на трассе в Татарстане. ДТП унесло жизнь одного из пассажиров, еще более 20 получили различные травмы.

Как сообщает 1 декабря портал 116.ru со ссылкой на республиканское МВД, авария случилась на девятом километре автодороги Елабуга — Гари-Абалач в 6:30.



По предварительной информации, водитель автобуса въехал в фуру, припаркованную на обочине.



В местном минздраве сообщили, что в результате ДТП погиб один человек, еще 21 получил различные травмы. Один человек доставлен в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. В социальных сетях сообщают, что это — водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время в госпиталь привезут остальных пострадавших.

