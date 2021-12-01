Полиция и ФСБ пришли на Салова за палёным алкоголем. Задержаны оптовики-бутлегеры

Рейд по теневикам алкогольного рынка от экономической полиции Петербурга и УФСБ обрушил новогодние планы бутлегеров. Тонны спиртного увезли на ведомственный склад, ударники подполья отдыхают от трудов в отделе.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 декабря, на склады на улице Салова силовиков накануне привело расследование уголовного дела о незаконном производстве алкоголя, возбуждённого в конце сентября. Кустарную фабрику нашли в доме
Изъяты 200 тысяч бутылок, десять тысяч литров спирта, пять тысяч литров уже подготовленного к продаже спиртного. Обыски прошли на Софийской, в Фёдоровском городском поселении в области, а также на Будапештской и Народной, где живут предполагаемые работники подполья.
В отдел полиции уехали четверо. Самому старшему 54 года, по версии следствия, палёный алкоголь он разливал вместе с 22-летним сыном. Третьему задержанному 29 лет, четвёртому на днях исполнится 30. Все азербайджанских кровей. Полицейские полагают, что их деятельность может быть масштабнее.