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Полиция и ФСБ пришли на Салова за палёным алкоголем. Задержаны оптовики-бутлегеры

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Рейд по теневикам алкогольного рынка от экономической полиции Петербурга и УФСБ обрушил новогодние планы бутлегеров. Тонны спиртного увезли на ведомственный склад, ударники подполья отдыхают от трудов в отделе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 декабря, на склады на улице Салова силовиков накануне привело расследование уголовного дела о незаконном производстве алкоголя, возбуждённого в конце сентября. Кустарную фабрику нашли в доме № 44.

Изъяты 200 тысяч бутылок, десять тысяч литров спирта, пять тысяч литров уже подготовленного к продаже спиртного. Обыски прошли на Софийской, в Фёдоровском городском поселении в области, а также на Будапештской и Народной, где живут предполагаемые работники подполья.

В отдел полиции уехали четверо. Самому старшему 54 года, по версии следствия, палёный алкоголь он разливал вместе с 22-летним сыном. Третьему задержанному 29 лет, четвёртому на днях исполнится 30. Все азербайджанских кровей. Полицейские полагают, что их деятельность может быть масштабнее.

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Комментарии (7)

atf
По традиции фейсам надо еще икорки к Новому Году. Ждем новостей)))
Piligrino
Да не, диаспора не останеься без подарков. Это просто те кто прокинул диаспору, менты предьявили счет за незадекларированные прибыли и проще было сдать своих чем платить неустойку. Это сарказм - для тех кто не поймет сразу.
А в целом схема скорее всего такая
Sergik7
Оставили диаспору без подарков на НГ.
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