FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -10
74.89р84.82р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Три российских самолёта эвакуируют из Кабула более 380 человек

10
Печать

В столицу Афганистана — город Кабул — прибыли три российских военно-транспортных самолёта Минобороны РФ. С их помощью из этой страны планируется эвакуировать более 380 человек, также они доставили в Афганистан гуманитарную помощь.

«Три военно-транспортных самолёта Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. На каждом российском самолёте военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолётами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза», — уточняется в сообщении Минобороны РФ утром 1 декабря.

В ведомстве уточнили, что на каждом самолёте находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами, готовые оказать необходимую помощь эвакуируемым. На время полёта сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Эвакуировать с территории Афганистана в этот раз предполагается более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

angel of death
других способов перевозить запрещённый порошок для государственной дуры не нашли? -=)
terry18
Переброска "беженцев" к белорусско-польской границе.
VKuser1115940
Зачем?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний