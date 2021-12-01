Три российских самолёта эвакуируют из Кабула более 380 человек

В столицу Афганистана — город Кабул — прибыли три российских военно-транспортных самолёта Минобороны РФ. С их помощью из этой страны планируется эвакуировать более 380 человек, также они доставили в Афганистан гуманитарную помощь.
«Три военно-транспортных самолёта Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. На каждом российском самолёте военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолётами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза», — уточняется в сообщении Минобороны РФ утром 1 декабря.
В ведомстве уточнили, что на каждом самолёте находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами, готовые оказать необходимую помощь эвакуируемым. На время полёта сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
Эвакуировать с территории Афганистана в этот раз предполагается более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.