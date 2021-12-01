Что осталось от «Бенедикта». Вслед за снежным циклоном в Петербург придёт похолодание

В среду, 1 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода, с небольшими прояснениями. Местами продолжит идти снег, но уже не настолько сильный, как сутками ранее. Ветер северо-западный, западный умеренный, со скоростью 2–7 метров в секунду.



В течение дня синоптики Северо-Западного УГМС обещают в городе до 4–6 градусов мороза, к следующей ночи похолодает до минус 11. На дорогах сохраняется гололедица.

