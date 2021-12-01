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Что осталось от «Бенедикта». Вслед за снежным циклоном в Петербург придёт похолодание

В первый день зимы после пронесшегося над городом снежного циклона по имени «Бенедикт» петербуржцев ждёт небольшое похолодание. Снег продолжит идти, но уже не так обильно.

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В среду, 1 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода, с небольшими прояснениями. Местами продолжит идти снег, но уже не настолько сильный, как сутками ранее. Ветер северо-западный, западный умеренный, со скоростью 2–7 метров в секунду.

В течение дня синоптики Северо-Западного УГМС обещают в городе до 4–6 градусов мороза, к следующей ночи похолодает до минус 11. На дорогах сохраняется гололедица.

Атмосферное давление днём будет повышаться и составит до 740 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 84 %.

Напомним, что в минувшие сутки Петербург был во власти снежного циклона «Бенедикт». Что творилось на улицах города накануне и днём ранее — смотрите и читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (7)

Dennisi4
Зачем Беглову чайка в термосе? Он же на мерине гоняет... Если только для того, чтобы в закрытые глаза клювом постучала - может все-таки наберется смелости посмотреть что происходит в городе на самом деле...
zlopopik
Пройдёт неделя и горожане отойдут от ужаса, случившегося с ними при виде выпавшего снега.
262224921
Да, так позорно убираю город только в Питере .
Зато зеленожелеточников от комтрансе весьма много, в любую погоду они готовы оштрафовать или эвакуировать ваше авто
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