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«Черная пятница» обошлась российским онлайн-покупателям в 85,7 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году

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В «черную пятницу» россияне потратили на отечественных и зарубежных сайтах 85,7 млрд рублей. Это в два раза больше, чем во время прошлогодней акции, сообщает 30 ноября Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

«За три дня акции «Черная пятница» (26–28 ноября) россияне оформили заказов (без учета возвратов) в интернете на сумму 85,7 млрд рублей. Рост в 2,16 раза по сравнению с показателями прошлогодней акции», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Чаще всего участники распродажи покупали одежду и обувь (30% трат), затем в рейтинге следуют товары для дома и дачи, электроника и бытовая техника (эта позиция лидировала в прошлом году), еда и товары для детей. Также пользовались спросом онлайн-услуги (33,5 млрд рублей): обучающие курсы, билеты на концерты, в театры, в кино и на спортивные мероприятия, а также подписки — на литературные издания, СМИ и онлайн-сервисы.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, итоги «черной пятницы» оказались выше прогнозных значений и побили рекорд. По его словам, это говорит не только о привычке россиян покупать товары онлайн, но и о «полном доверии к интернет-торговле и проводимым ею акциям».

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Комментарии (6)

Денеб
После чёрной пятницы обычно приходит похмельная суббота.......
Kuzma
как-то не заметил пятницы. разве.что магазины настойчиво просились в сообщениях. лучше я свои деньги на котяру истрачу)
mavar
Как достали с этой пятницей... Разводят как кроликов. И, самое удивительное, народ ведётся. Я, конечно, знаю средний умственный уровень нашего населения. Но, чтобы настолько???
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