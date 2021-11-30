«Черная пятница» обошлась российским онлайн-покупателям в 85,7 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году

В «черную пятницу» россияне потратили на отечественных и зарубежных сайтах 85,7 млрд рублей. Это в два раза больше, чем во время прошлогодней акции, сообщает 30 ноября Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).



«За три дня акции «Черная пятница» (26–28 ноября) россияне оформили заказов (без учета возвратов) в интернете на сумму 85,7 млрд рублей. Рост в 2,16 раза по сравнению с показателями прошлогодней акции», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).



Чаще всего участники распродажи покупали одежду и обувь (30% трат), затем в рейтинге следуют товары для дома и дачи, электроника и бытовая техника (эта позиция лидировала в прошлом году), еда и товары для детей. Также пользовались спросом онлайн-услуги (33,5 млрд рублей): обучающие курсы, билеты на концерты, в театры, в кино и на спортивные мероприятия, а также подписки — на литературные издания, СМИ и онлайн-сервисы.

