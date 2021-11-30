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Муковоз застрял на въезде на Большеохтинский. Собралась серьезная очередь

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Вечером 30 ноября Синопская набережная стала бордово-красной. Причина пробки — муковоз, застрявший на въезде на Большеохтинский мост.

Как написал очевидец в группе «ДТП и ЧП», пробка тянется от проспекта Бакунина. Сервис «Яндекс.Карты» это подтверждает: она составляет больше километра. В других частях города тоже плотно: в целом загруженность дорог оценивается в 9 баллов.

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И без муковозов дорожная ситуация в Петербурге напряженная: еще до часа пик в городе образовались 10-балльные пробки. Виной тому сильный снегопад, что принес циклон «Бенедикт». Следите за тем, как заметает город, вместе с «Фонтанкой» онлайн.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (4)

Леха Епта
И петухи третьерядные во всей красе на фото.
Centurion
А что он там вообще делал? В городе и так не проехать, так давайте еще шаланды и фуры катать по центру.
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