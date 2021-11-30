Муковоз застрял на въезде на Большеохтинский. Собралась серьезная очередь

Вечером 30 ноября Синопская набережная стала бордово-красной. Причина пробки — муковоз, застрявший на въезде на Большеохтинский мост.
Как написал очевидец в группе «ДТП и ЧП», пробка тянется от проспекта Бакунина. Сервис «Яндекс.Карты» это подтверждает: она составляет больше километра. В других частях города тоже плотно: в целом загруженность дорог оценивается в 9 баллов.
И без муковозов дорожная ситуация в Петербурге напряженная: еще до часа пик в городе образовались 10-балльные пробки. Виной тому сильный снегопад, что принес циклон «Бенедикт». Следите за тем, как заметает город, вместе с «Фонтанкой» онлайн.