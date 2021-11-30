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Объем экспорта «Спутника» с начала года составил 700 млн долларов. «Фонтанка» подсчитала, какие заводы и куда посылали вакцину за границу

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Согласно данным таможенных отчетов, за 10 месяцев 2021 года российские экспортеры направили зарубежным покупателям около 70 млн доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на общую сумму около 700 млн долларов.

В исследовании «Фонтанки», опубликованном 30 ноября, приводятся данные о крупнейших странах-покупателях «Спутника». С большим отрывом лидирует Аргентина, которая к концу октября получила из России вакцины на 163 млн долларов. За ней следуют Объединенные Арабские Эмираты (93,7 млн долларов), Индия (82 млн), Мексика (62,4 млн) и Никарагуа (54,2 млн). Из европейских стран наибольшие объемы «Спутника» получили Сербия (24,3 млн) и Венгрия (19,9 млн).

Стоимость поставок в среднем составляет 9,95 долларов за одну дозу двухкомпонентной вакцины. Это в 2–2,5 раза меньше, чем у крупнейших мировых производителей, объемы поставок которых исчисляются миллиардами долларов.

Основной поставщик «Спутника» за границу — дочернее предприятие Российского фонда прямых инвестиций ООО «Вакцина человека», на которое пришлось почти 70% всех поставок. Основной завод, который производит вакцину на экспорт, башкирский «Фармстандарт-Уфавита».

Подробный рассказ с иллюстрациями о том, как Россия экспортирует «Спутник», читайте в исследовании «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Sadava
Да и Тихонова имеет с прибыли свои 38%.
RemyMartin
Вот зачем опять забанили дурика чукигека, в девичестве димуди?
Coriander
чудесный бизнес-план! Штаммы крутятся- лавеха мутится!
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