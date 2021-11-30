Объем экспорта «Спутника» с начала года составил 700 млн долларов. «Фонтанка» подсчитала, какие заводы и куда посылали вакцину за границу

Согласно данным таможенных отчетов, за 10 месяцев 2021 года российские экспортеры направили зарубежным покупателям около 70 млн доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на общую сумму около 700 млн долларов.



В исследовании «Фонтанки», опубликованном 30 ноября, приводятся данные о крупнейших странах-покупателях «Спутника». С большим отрывом лидирует Аргентина, которая к концу октября получила из России вакцины на 163 млн долларов. За ней следуют Объединенные Арабские Эмираты (93,7 млн долларов), Индия (82 млн), Мексика (62,4 млн) и Никарагуа (54,2 млн). Из европейских стран наибольшие объемы «Спутника» получили Сербия (24,3 млн) и Венгрия (19,9 млн).

