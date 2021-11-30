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Автобус и поезд столкнулись в промзоне у Новогорелово. Пассажиров в салоне не было

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Столкновение автобуса и поезда, при котором пострадал мужчина, произошло на железнодорожном переезде в промзоне у поселка Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти. Пассажиров в салоне не было, пишет 30 ноября 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ГУ МЧС по Ленобласти рассказали, что сообщение об аварии поступило около шести вечера. Разбираться отправилась дежурная смена 134-й региональной пожарной части и подразделение Петербурга.

По данным издания, на путях промзоны столкнулись товарный поезд и рейсовый автобус. Как уточнили в пресс-службе РЖД, на движение пассажирских поездов авария не повлияла.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что транспортная прокуратура начала проверку по факту ДТП.

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