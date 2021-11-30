На юге Петербурга водитель автобуса пострадал в аварии с поездом. Прокуратура ведет проверку

На Волхонском шоссе произошла авария с поездом и автобусом. Об этом 30 ноября рассказал в соцсетях очевидец.
«На Волхонке поезд протаранил автобус. Ж/д переезд перекрыт. В салоне, кроме водителя, никого не было. Водитель пока жив, но с многочисленными травмами и без сознания... Все произошло примерно в 17:45», — написал свидетель в группе «ДТП и ЧП».
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
На опубликованных кадрах видно, что автобус стоит вплотную к поезду, рядом находится скорая. В пресс-службе транспортной прокуратуры «Фонтанке» рассказали, что авария произошла на производственных путях. Ведомство организовало проверку.