На юге Петербурга водитель автобуса пострадал в аварии с поездом. Прокуратура ведет проверку

На Волхонском шоссе произошла авария с поездом и автобусом. Об этом 30 ноября рассказал в соцсетях очевидец.



«На Волхонке поезд протаранил автобус. Ж/д переезд перекрыт. В салоне, кроме водителя, никого не было. Водитель пока жив, но с многочисленными травмами и без сознания... Все произошло примерно в 17:45», — написал свидетель в группе «ДТП и ЧП».