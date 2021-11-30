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На юге Петербурга водитель автобуса пострадал в аварии с поездом. Прокуратура ведет проверку

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На Волхонском шоссе произошла авария с поездом и автобусом. Об этом 30 ноября рассказал в соцсетях очевидец.

«На Волхонке поезд протаранил автобус. Ж/д переезд перекрыт. В салоне, кроме водителя, никого не было. Водитель пока жив, но с многочисленными травмами и без сознания... Все произошло примерно в 17:45», — написал свидетель в группе «ДТП и ЧП».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

На опубликованных кадрах видно, что автобус стоит вплотную к поезду, рядом находится скорая. В пресс-службе транспортной прокуратуры «Фонтанке» рассказали, что авария произошла на производственных путях. Ведомство организовало проверку.

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