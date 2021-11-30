На Щучьем озере нашли нелегальный каток. Прокуратура ищет нарушителей

На Щучьем озере кто-то сделал каток — а это незаконно, потому что водоем находится в особо охраняемом природном заказнике. Прокуратура ищет причастных, сообщает 30 ноября пресс-служба петербургского ведомства.



Территорию проверяла природоохранная прокуратура со специалистами ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга». Выяснилось, что режим особой охраны заказника не соблюден — это нарушает федеральный закон № 33.