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На Щучьем озере нашли нелегальный каток. Прокуратура ищет нарушителей

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На Щучьем озере кто-то сделал каток — а это незаконно, потому что водоем находится в особо охраняемом природном заказнике. Прокуратура ищет причастных, сообщает 30 ноября пресс-служба петербургского ведомства.

Территорию проверяла природоохранная прокуратура со специалистами ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга». Выяснилось, что режим особой охраны заказника не соблюден — это нарушает федеральный закон № 33.

Фото: прокуратура Петербурга
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«В настоящее время проверка прокуратуры продолжается, устанавливаются лица, причастные к нарушению закона. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечают в ведомстве.

Фото: прокуратура Петербурга

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Комментарии (22)

Аппаратчик мокрой классификации
Налогов не плОтют! Совсем озверели!!! :))
Урус-Баши
Видно, без ключа каток. Никто не угнал. Недавно, писали что-то об этом.
iAm2Cool
Кстати, даже ездить далеко не нужно. Могу в Озерках показать десятки домов на берегу, которые перекрывают доступ к озеру незаконно захваченными участками прибрежной полосы. Просто это дома тех, на кого законы не действуют. Заставьте хоть одного из личных друзей Михал Иваныча освободить прибрежную полосу, а потом можно и катками на лесных озёрах заняться. Не?
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