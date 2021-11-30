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Осадки и мороз. Синоптик рассказала, какой погоды ждать петербуржцам в декабре

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Ожидается, что в декабре погода в Петербурге будет формироваться под влиянием циклонов. Прогнозируется низкая облачность и ненастье, а также частые осадки и усиление ветра, заявила 30 ноября синоптик Наталья Мироничева.

«Антициклонические воздействия наиболее вероятны во второй пятидневке месяца, в этот период мы ожидаем уменьшение облачности и осадков, сопровождающееся, однако, усилением морозов», — отметила синоптик.

В первой декаде декабря прогнозируется пониженный температурный фон, относительно нормы в 4,6 градуса мороза. Во второй и третьей декадах — наоборот, повышенный. В целом среднемесячная температура воздуха ожидается на 1–3 градуса выше обычного. Осадков также будет больше, чем привычные 51 мм.

В последний день осени, 30 ноября, «Фонтанка» следит за погодой в Петербурге в онлайн-режиме. Узнать о пробках, движении транспорта и выбранных горожанами аксессуарах в снежный вторник можно, перейдя по ссылке.

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