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Раритетная мультиварка нашлась!

Поиски мультиварки RMC-M4502 для музея компании Redmond увенчались успехом через 2 часа после публикации объявления на «Фонтанке». Владелец изъявил желание передать в музей техники раритетную модель.

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Фото предоставлено пресс-службой Redmond
Фото предоставлено пресс-службой Redmond
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«Мы направили ему письмо с просьбой связаться со специалистом нашего пресс-центра, чтобы обсудить детали передачи экспоната», — рассказали в компании. Взамен раритетной модели дарителю предоставят сертификат на приобретение продукции бренда. А еще в Redmond задумались о том, чтобы поощрить покупателей и разыграть с помощью рандомайзера ещё несколько подарочных сертификатов среди откликнувшихся в первые 24 часа.

Напомним, что продажа этой модели началась в 2013 году, а сняли с производства ее в 2015-м. В компании не осталось ни одного экземпляра для коллекции музея. Тогда бренд решил обратиться за помощью к покупателям.

«Мы не ожидали так быстро найти экспонат и получить так много откликов! Благодарим за отзывчивость пользователей техники REDMOND!» — прокомментировали представители компании-производителя малой бытовой техники.

Россияне все чаще дарят родным, близким и себе «домашних помощников». С начала 2021 года в нашей стране зафиксирован очередной бум на покупки всевозможных кухонных и бытовых приборов.

Новости компаний

Фото предоставлено пресс-службой Redmond
Фото предоставлено пресс-службой Redmond

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