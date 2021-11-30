Раритетная мультиварка нашлась!

«Мы направили ему письмо с просьбой связаться со специалистом нашего пресс-центра, чтобы обсудить детали передачи экспоната», — рассказали в компании. Взамен раритетной модели дарителю предоставят сертификат на приобретение продукции бренда. А еще в Redmond задумались о том, чтобы поощрить покупателей и разыграть с помощью рандомайзера ещё несколько подарочных сертификатов среди откликнувшихся в первые 24 часа.



Напомним, что продажа этой модели началась в 2013 году, а сняли с производства ее в 2015-м. В компании не осталось ни одного экземпляра для коллекции музея. Тогда бренд решил обратиться за помощью к покупателям.

