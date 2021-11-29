Сокровище на кухне. Музей бытовой техники разыскивает раритетную мультиварку

Взамен раритетной модели компания предоставит сертификат на приобретение техники бренда, а фамилия дарителя будет указана в истории экспоната. Владельцу RMC-M4502, пожелавшему передать прибор в музей, необходимо написать на почту info@redmond.company, обозначив тему письма — «В дар Музею».



Надо сказать, что имя REDMOND прочно ассоциируется с этим типом кухонных помощников. Так, по итогам ежегодной премии доверия потребителей «Марка №1 в России 2021» бренд набрал максимальное количество голосов именно в категории «Мультиварка» блока «Непродовольственные товары».

