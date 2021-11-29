Сокровище на кухне. Музей бытовой техники разыскивает раритетную мультиварку

Взамен раритетной модели компания предоставит сертификат на приобретение техники бренда, а фамилия дарителя будет указана в истории экспоната. Владельцу RMC-M4502, пожелавшему передать прибор в музей, необходимо написать на почту info@redmond.company, обозначив тему письма — «В дар Музею».
Надо сказать, что имя REDMOND прочно ассоциируется с этим типом кухонных помощников. Так, по итогам ежегодной премии доверия потребителей «Марка №1 в России 2021» бренд набрал максимальное количество голосов именно в категории «Мультиварка» блока «Непродовольственные товары».
Музей техники REDMOND был создан в 2021 году в честь 15-летия российского штаба бренда. В нем собраны знаковые и самые успешные модели. В их числе — легендарная микроволновая печь RM-M1003 и мультиварка RMC-M4501, мини-сэндвичница RSM-M14029 (предшественник «Мультипекаря»), первый робот-пылесос RV-R400, а также проекты из архивов собственных разработок.
Пожалуй, самый необычный экспонат — моноколесо RUC-01. Скутер-моноцикл, оснащенный гироскопом и мощным аккумулятором Sony, способен разгоняться до 16 км/ч. Сегодня проект находится в архиве, но в компании считают, что RUC-01 таит в себе огромный потенциал. Быть может, пройдет пару лет — и мы увидим, как по улицам ездят на моноциклах, самокатах и велосипедах REDMOND.
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