Защитники Парка академика Сахарова призвали чиновников не рубить деревья. Разговор не задался

Как рассказала «Фонтанке» экс-депутат «Финляндского округа» Светлана Уткина, к памятнику пришли полтора десятка местных жителей. Совместить попытку поговорить с чиновниками и представителями петербургского Союза общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль» и возложение цветов к памятнику активистов вынудили опасения за сохранность растений в парке и протест против обустройства аллеи чернобыльцев в виде широкого, мощенного плиткой полотна. Как считают защитники парка, такое благоустройство отправит под топор десятки взрослых деревьев.

«Защитники пришли, чтобы возложить цветы и передать обращение к [главе союза] Василию Найде, чтобы не застраивали парк. Мы хотим, чтобы в качестве памяти было только живое, а не мертвая плитка», — рассказала Уткина, напомнив, что в начале ноября защитники парка караулили сохранность группы елей, по соседству с которыми работала тяжелая техника.



Диалог не сложился. Со стороны чиновников последовало заявление, что сегодня не время и не место вести такие беседы, и предложение отправить запрос. Позднее в этот день активисты отправили такое обращение к главе района Ивану Громову.



В настоящее время на сайте госзакупок есть только один контракт — на «выполнение работ по переустройству объекта зеленых насаждений... Парк академика Сахарова» за 8,45 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Центр комплексного благоустройства», подрядчиком — ООО «Принцип Ново». В 2021 году фирма заключила 7 госконтрактов на благоустройство и проектно-изыскательские работы на общую сумму более 97 млн рублей. Гендиректором и руководителем юрлица является Павел Мусс.

