Защитники Парка академика Сахарова призвали чиновников не рубить деревья. Разговор не задался

Как рассказала «Фонтанке» экс-депутат «Финляндского округа» Светлана Уткина, к памятнику пришли полтора десятка местных жителей. Совместить попытку поговорить с чиновниками и представителями петербургского Союза общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль» и возложение цветов к памятнику активистов вынудили опасения за сохранность растений в парке и протест против обустройства аллеи чернобыльцев в виде широкого, мощенного плиткой полотна. Как считают защитники парка, такое благоустройство отправит под топор десятки взрослых деревьев.
«Защитники пришли, чтобы возложить цветы и передать обращение к [главе союза] Василию Найде, чтобы не застраивали парк. Мы хотим, чтобы в качестве памяти было только живое, а не мертвая плитка», — рассказала Уткина, напомнив, что в начале ноября защитники парка караулили сохранность группы елей, по соседству с которыми работала тяжелая техника.
Диалог не сложился. Со стороны чиновников последовало заявление, что сегодня не время и не место вести такие беседы, и предложение отправить запрос. Позднее в этот день активисты отправили такое обращение к главе района Ивану Громову.
В настоящее время на сайте госзакупок есть только один контракт — на «выполнение работ по переустройству объекта зеленых насаждений... Парк академика Сахарова» за 8,45 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Центр комплексного благоустройства», подрядчиком — ООО «Принцип Ново». В 2021 году фирма заключила 7 госконтрактов на благоустройство и проектно-изыскательские работы на общую сумму более 97 млн рублей. Гендиректором и руководителем юрлица является Павел Мусс.
В администрации Калининского района «Фонтанке» рассказали, что контракт на 8,5 млн рублей касался только благоустройства входной группы вокруг памятника Жертвам радиационных катастроф. Эти работы завершены. Что касается благоустройства остальной территории парка, в том числе прокладки аллеи чернобыльцев, этот проект пока находится в разработке комитета по благоустройству. Редакция направила запрос в комитет с просьбой прокомментировать ситуацию.
Активисты намерены добиться предметной встречи с чиновниками и планируют разослать открытые письма каждому из 50 депутатов Заксобрания города. Ранее член парламента от «Яблока» Борис Вишневский уже направил в Смольный запрос с просьбой приостановить реализацию проекта и пересмотреть его в контексте более щадящих для зеленых насаждений решений.
Копья вокруг благоустройства Парка академика Сахарова ломаются еще с 2020 года, «Фонтанка» рассказывала об этой истории. Весной в аллею чернобыльцев заложили первый камень, но ясности относительно проекта это не добавило. Осенью градус подогрела закупка на строительство в границах парка многофункционального спортивного комплекса, против которого жители устроили народный сход: горожане требуют оградить зеленое пространство от попыток застройки.