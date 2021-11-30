«Он должен находиться дома». Депутат Власов заявил, что обсудит дело Хованского с руководством прокуратуры и СК

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что его бывшего помощника, блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма, необходимо перевести под домашний арест.



«Я направил уже больше 10 депутатских запросов по делу Юрия Хованского. В ближайшее время у меня будет встреча с руководством прокуратуры и СКР касательно этого дела. Я считаю, что Юрий Михайлович неправомерно находится в СИЗО, можно было оставить под домашним арестом», — сказал парламентарий 30 ноября изданию «Подъем».

