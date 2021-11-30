«Он должен находиться дома». Депутат Власов заявил, что обсудит дело Хованского с руководством прокуратуры и СК

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что его бывшего помощника, блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма, необходимо перевести под домашний арест.
«Я направил уже больше 10 депутатских запросов по делу Юрия Хованского. В ближайшее время у меня будет встреча с руководством прокуратуры и СКР касательно этого дела. Я считаю, что Юрий Михайлович неправомерно находится в СИЗО, можно было оставить под домашним арестом», — сказал парламентарий 30 ноября изданию «Подъем».
При этом депутат отметил, что в Генпрокуратуре ему «отвечают отписками». «У Юрия Михайловича [Хованского] есть квартира в Петербурге, где он прописан, пусть с датчиком на ноге, но он мог бы находиться там с родителями и близкими. Моё мнение, он должен находиться дома», — добавил Власов.
В июне 2019 года Хованский стал помощником депутата Власова. По данным СМИ, блогер занимался сбором жалоб граждан во время своих стримов и передавал их юристам ЛДПР. В начале июня 2021 года Хованский был задержан. Тогда депутат говорил, что блогер уже полгода не является его помощником.