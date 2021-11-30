Цена нефти Brent впервые с конца августа опустилась ниже 70 долларов

Цена на нефть эталонной марки Brent в преддверии встречи стран ОПЕК+ опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 30 ноября.



Цена февральского фьючерса на Brent перешагнула рубеж в 70 долларов около в 16:30 мск впервые с конца августа. Она снизилась до 69,77 доллара, но надолго на этом уровне не осталась. По данным на 16:49, нефть торгуется по 70,33 доллара за бочку. Падение к закрытию предыдущих торгов составляет 3,95%.



Нефть дешевеет на фоне сообщений о распространении нового штамма коронавируса «омикрон». Подробнее о нем читайте в материале «Фонтанки». Чтобы тщательно оценить его влияние на рынок, заседания мониторинговых групп ОПЕК+ сдвинули. Министры входящих в объединение стран встретятся 1 и 2 декабря.

