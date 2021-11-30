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Цена нефти Brent впервые с конца августа опустилась ниже 70 долларов

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Цена на нефть эталонной марки Brent в преддверии встречи стран ОПЕК+ опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 30 ноября.

Цена февральского фьючерса на Brent перешагнула рубеж в 70 долларов около в 16:30 мск впервые с конца августа. Она снизилась до 69,77 доллара, но надолго на этом уровне не осталась. По данным на 16:49, нефть торгуется по 70,33 доллара за бочку. Падение к закрытию предыдущих торгов составляет 3,95%.

Нефть дешевеет на фоне сообщений о распространении нового штамма коронавируса «омикрон». Подробнее о нем читайте в материале «Фонтанки». Чтобы тщательно оценить его влияние на рынок, заседания мониторинговых групп ОПЕК+ сдвинули. Министры входящих в объединение стран встретятся 1 и 2 декабря.

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Комментарии (4)

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.... омикрон согреет всех зимой ?))) .... ню, ню ...
266413104
Да. Только не подешевеет, а подорожает.
263836471
Значит - у нас скоро бензин подешевеет?
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