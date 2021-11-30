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Власти Петербурга могут освободить от согласований новогодних украшений тех, кто следует брендбуку. Но не в этом году

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Печать

Власти Петербурга рассматривают изменение порядка согласования новогодних украшений для бизнеса, который будет следовать рекомендациям городского брендбука. Об этом на пресс-конференции 30 ноября заявил глава комитета по печати Владимир Рябовол, отвечая на вопрос «Фонтанки». По его словам, впоследствии для тех, кто соблюдает требования городского брендбука для оформления витрин и входных групп, процедура согласования будет упрощена. «Или, возможно, даже отменить ее удастся», — отметил Рябовол.

Ранее власти опубликовали брендбук, который должен показать бизнесу, как правильно украшать город к Новому году. Но от процедур согласований с КГА это пока не избавило. Тем не менее наказаний для тех, кто не вписался в предложенный чиновниками стиль, пока нет.

Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что рассчитывает на то, что городские украшения будут меняться поэтапно. «С каждым годом все больше и больше, и через какое-то время все будет в едином стиле», — отметил он.

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Комментарии (2)

ASK777
В смысле, вместо елки будем буки наряжать? С какого такого бука?
265055770
Брендбука - это что за зверь?
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