Власти Петербурга могут освободить от согласований новогодних украшений тех, кто следует брендбуку. Но не в этом году

Власти Петербурга рассматривают изменение порядка согласования новогодних украшений для бизнеса, который будет следовать рекомендациям городского брендбука. Об этом на пресс-конференции 30 ноября заявил глава комитета по печати Владимир Рябовол, отвечая на вопрос «Фонтанки». По его словам, впоследствии для тех, кто соблюдает требования городского брендбука для оформления витрин и входных групп, процедура согласования будет упрощена. «Или, возможно, даже отменить ее удастся», — отметил Рябовол.



Ранее власти опубликовали брендбук, который должен показать бизнесу, как правильно украшать город к Новому году. Но от процедур согласований с КГА это пока не избавило. Тем не менее наказаний для тех, кто не вписался в предложенный чиновниками стиль, пока нет.

