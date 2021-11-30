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«Новости нашего дурдома». Эвакуации в школе на Васильевском продолжаются четвёртую неделю

Анонимы продолжают терроризировать 27-ю школу на Васильевском острове в Петербурге. Эвакуации продолжаются четвёртую неделю.

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Как рассказали «Фонтанке» родители учеников, 30 ноября тревожные сообщения снова заставили эвакуировать детей из двух зданий 27-й школы. «Новости нашего дурдома — с прошлого четверга эвакуации не было, старшая и младшая школа учились очно, средняя — до завтра на дистанте. Сегодня эвакуировали и старшую, и потом младшую школу опять», — говорится в поступившем в редакцию сообщении.

27-ю школу на Васильевском острове минируют с начала ноября. Анонимы присылают на почту ФСБ письма с угрозой взрыва. Из-за эвакуаций из расписания пропадают 2–3 урока. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

Владислав М
И вся многотысячная спецслужба целый месяц не способна вычислить и задержать телефонного приколиста? Это какой-то позор!
За что мы вообще налоги платим?
VKuser49193372
Ну можно, наверное, разок попробовать не эвакуировать. Явно же какой-то мальчик-зайчик прикалывается
mavar
Васильковый остров? Красиво.
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