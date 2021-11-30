«Новости нашего дурдома». Эвакуации в школе на Васильевском продолжаются четвёртую неделю

Как рассказали «Фонтанке» родители учеников, 30 ноября тревожные сообщения снова заставили эвакуировать детей из двух зданий 27-й школы. «Новости нашего дурдома — с прошлого четверга эвакуации не было, старшая и младшая школа учились очно, средняя — до завтра на дистанте. Сегодня эвакуировали и старшую, и потом младшую школу опять», — говорится в поступившем в редакцию сообщении.



27-ю школу на Васильевском острове минируют с начала ноября. Анонимы присылают на почту ФСБ письма с угрозой взрыва. Из-за эвакуаций из расписания пропадают 2–3 урока. Подробнее читайте на «Фонтанке».

