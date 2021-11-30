В Петербурге ранние пробки. Виноваты снегопад и плохая уборка

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 8 утра самыми загруженными магистралями в Петербурге значились Октябрьская набережная — практически на всем протяжении от Вантового моста до моста Александра Невского, проспект Косыгина и Заневский проспект в сторону центра и проспект Энгельса в районе Светлановской площади.
В центре также сложная дорожная обстановка — в частности, практически полностью стоят Троицкий и Литейный мосты, Каменноостровский проспект, Пироговская и Арсенальная набережные.
При этом читатели «Фонтанки» отмечают, что пробки на дорогах во многом вызваны плохой уборкой снега, несмотря на то, что Смольный ранее пообещал привлечь к устранению последствий снегопада до тысячи единиц техники. Также плохо убирают и на придомовых территориях, о чем свидетельствуют присланные в редакцию фотографии.