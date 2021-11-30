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В Петербурге ранние пробки. Виноваты снегопад и плохая уборка

Рано утром во вторник, 30 ноября, в Петербурге фиксируются семибалльные пробки. Обычно в это время суток дороги в городе еще не такие загруженные. Виноват снегопад, при этом многие горожане жалуются на плохую уборку.

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 8 утра самыми загруженными магистралями в Петербурге значились Октябрьская набережная — практически на всем протяжении от Вантового моста до моста Александра Невского, проспект Косыгина и Заневский проспект в сторону центра и проспект Энгельса в районе Светлановской площади.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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В центре также сложная дорожная обстановка — в частности, практически полностью стоят Троицкий и Литейный мосты, Каменноостровский проспект, Пироговская и Арсенальная набережные.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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При этом читатели «Фонтанки» отмечают, что пробки на дорогах во многом вызваны плохой уборкой снега, несмотря на то, что Смольный ранее пообещал привлечь к устранению последствий снегопада до тысячи единиц техники. Также плохо убирают и на придомовых территориях, о чем свидетельствуют присланные в редакцию фотографии.

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Фото: «Яндекс.Пробки»
Фото: «Яндекс.Пробки»

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Комментарии (47)

Alex000
Не так
Виноваты плохая уборка и плохая уборка
266296167
А был же какой-то сайт, где можно снегоуборочную технику в режиме реального времени посмотреть. Правда, наверное они пока что все ещё спят...
Vovachka
Простите наврал , нашел технику на васильевском, как вы думаете где...... Правильно рядом с администрацией вилизано все до асфальта........
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