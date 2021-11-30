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Снег вывел на улицы Петербурга дрифтеров. Особо «выдающихся» — в центр

Циклон Бенедикт, принесший в Петербург снежный шторм, к ночи 30 ноября стал причиной появления на дорогах дрифтеров. Доморощенные «спортсмены» в буквальном смысле оккупировали улицы города.

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Особо ретивые красуются в самом центре города. Так, водитель красного Mercedes решил показать себя в районе Александринского театра. В какой-то момент ему пришлось уворачиваться от машины коммунальной службы. С недоумением взирающие на происходящее пешеходы на сей раз остаются целы.

автор видео Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

На окраинах подобных любителей покрасоваться оказалось гораздо больше. Желающие были замечены на парковке у «Лондон Молла» на Коллонтай.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Мегаполис», видны маневры трех автомобилей. Первыми появляются бравые «Жигули», за ними следуют две иномарки, включая внедорожник.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

В понедельник, 29 ноября, Петербург настиг циклон Бенедикт, за которым «Фонтанка» следит онлайн. Он собрал в городе 7-балльные пробки и пригнал метель, которая скрыла даже Лахта Центр. К началу календарной зимы синоптики предсказывают 15 — 20 сантиметров снежного покрова.

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Комментарии (5)

shushu
вот сейчас передо мной газель прямо на дороге дрифтовала градусов на 45 минимум и ничего - выправилась, когда надо
petrowich
присоединяюсь к нижеследующим постам
когда асфальта под ногами больше нет, тачку надо прочувствовать в новых условиях
но, конечно, аккуратно и подальше от других )
260847121
Александрифтинский театр...
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