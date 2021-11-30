Снег вывел на улицы Петербурга дрифтеров. Особо «выдающихся» — в центр

Особо ретивые красуются в самом центре города. Так, водитель красного Mercedes решил показать себя в районе Александринского театра. В какой-то момент ему пришлось уворачиваться от машины коммунальной службы. С недоумением взирающие на происходящее пешеходы на сей раз остаются целы.

На окраинах подобных любителей покрасоваться оказалось гораздо больше. Желающие были замечены на парковке у «Лондон Молла» на Коллонтай.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Мегаполис», видны маневры трех автомобилей. Первыми появляются бравые «Жигули», за ними следуют две иномарки, включая внедорожник.