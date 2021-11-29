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Трое пожилых и подросток пострадали из-за упавших деревьев во время урагана в Крыму

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Трое пожилых людей и подросток пострадали из-за падения деревьев во время урагана в Крыму. Их госпитализировали, рассказала 29 ноября «Интерфаксу» мэр Ялты Янина Павленко.

«На двоих упало дерево, люди преклонного возраста. Предположительно, у одного серьезная травма спины, возможно, перелом позвоночника. И подросток 16 лет, которому тоже упала ветка на голову», — также рассказала она ТАСС.

Также мэр рекомендует горожанам не отводить детей 30 ноября в школу, а самим по возможности работать на удаленке. Она напоминает, что порывы ветра могут достигать 30–35 метров в секунду.

В начале недели на Крым обрушился ураган. Несколько районов Симферополя остались без электричества, в Севастополе остановили движение через бухту, разделяющую город.

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