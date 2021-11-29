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Всадник с шашкой, заехавший на лошади в «Пятерочку» в Курской области, получил 10 плетей от казаков и лишился работы

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Мужчина в казачьей форме, который заехал на лошади в магазин «Пятерочка» в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области и размахивавший там шашкой, не был настоящим казаком. Об этом со ссылкой на атамана Курского окружного казачьего общества, казачьего полковника Игоря Филлиповского вечером 29 ноября сообщают «Курские известия».

Атаман пояснил, что устроивший беспорядки 43-летний мужчина якобы выступает в федерации рубки шашкой, в реестре местных казаков не состоит и был одет в камуфляжную форму.

Изданию также удалось связаться с самим всадником, который в настоящее время находится в отделении полиции. Мужчина, наоборот, утверждает, что он — «казак натуральный», со сбруей, лошадью и «всеми документами». Он признался, что был пьян, и за свое поведение уже получил от коллег 10 ударов плетью. Также ему сообщили, что завтра выгонят из казачьего сообщества.

По его словам, он не хочет бросать тень на казаков и обещает, что больше такого не повторится.

Напомним, что мужчина верхом на лошади сегодня наведался в «Пятерочку» в поселке Карла Либкнехта в Курской области. В соцсетях появилось видео этого инцидента. Полицейские застали всадника уже на улице: он размахивал шашкой, выглядел нетрезвым и не сразу согласился спешиться. Оттуда лихого покупателя доставили в отдел.

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Комментарии (10)

Денеб
Плетьми - это по нашему! Это скрепно! Я бы тоже плетей кой-кому всыпал.....Из высшего руководства.....
angel of death
а у нас что - средневековье? 10 плетей? где полиция, где прокуратура, где следственный комитет? физические истязания - это вообще-то статья в соответствии с действующим законодательством - Статья 117 УК РФ. Алё!
simak
А вы давно видели казака? Я только в фильмах. Радоваться надо: настоящий казак в пятёрочку приехал. Не оценили, побили ещё и на десять суток посадили. Ну и что что шашкой размахивал? А где ему ещё размахивать?
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