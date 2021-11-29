Всадник с шашкой, заехавший на лошади в «Пятерочку» в Курской области, получил 10 плетей от казаков и лишился работы

Атаман пояснил, что устроивший беспорядки 43-летний мужчина якобы выступает в федерации рубки шашкой, в реестре местных казаков не состоит и был одет в камуфляжную форму.

Мужчина в казачьей форме, который заехал на лошади в магазин «Пятерочка» в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области и размахивавший там шашкой, не был настоящим казаком. Об этом со ссылкой на атамана Курского окружного казачьего общества, казачьего полковника Игоря Филлиповского вечером 29 ноября сообщают «Курские известия».

Изданию также удалось связаться с самим всадником, который в настоящее время находится в отделении полиции. Мужчина, наоборот, утверждает, что он — «казак натуральный», со сбруей, лошадью и «всеми документами». Он признался, что был пьян, и за свое поведение уже получил от коллег 10 ударов плетью. Также ему сообщили, что завтра выгонят из казачьего сообщества.



По его словам, он не хочет бросать тень на казаков и обещает, что больше такого не повторится.



Напомним, что мужчина верхом на лошади сегодня наведался в «Пятерочку» в поселке Карла Либкнехта в Курской области. В соцсетях появилось видео этого инцидента. Полицейские застали всадника уже на улице: он размахивал шашкой, выглядел нетрезвым и не сразу согласился спешиться. Оттуда лихого покупателя доставили в отдел.

