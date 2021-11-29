Всадник с шашкой заехал в «Пятерочку» на лошади в Курской области, чтобы та выбрала хлеб

Как сообщает 29 ноября «МВД Медиа» , инцидент произошел в поселке Карла Либкнехта. Участковому МО МВД России «Курчатовский» поступило сообщение от руководителя сетевого магазина о том, что некий мужчина разъезжает в помещении супермаркета верхом на лошади, пытаясь заехать в торговый зал. На записи с камеры видно, как всадник топчется в помещении с тележками, после чего покидает «Пятерочку».

С курьезным случаем в магазине пришлось разбираться полиции в одном из поселков Курской области. Покупатель попытался заехать на лошади в торговый зал супермаркета, но смог преодолеть только первые двери. Лихого наездника засняла камера наблюдения.

Прибывшие на место полицейские застали мужчину уже на улице: он ездил перед входом в супермаркет, размахивая шашкой, и на вид был явно нетрезв. Стражи порядка попросили всадника спешиться. Тот выполнил требование не сразу и к тому же стал вести себя агрессивно. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался.

В итоге неординарного покупателя доставили в отдел полиции для выяснения личности и обстоятельств происшествия. Задержанный оказался 43-летним жителем Курчатовского района. Свое поведение он объяснил тем, что лошадь захотела хлеба, и он заехал на ней в магазин, чтобы она могла выбрать сама.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 19.3, часть 1, КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»). Его поместили в комнату для административно задержанных ждать решения суда, а найденную при нем шашку изъяли и отправили на экспертизу, чтобы установить, является ли она холодным орудием. Лошадь же, когда хозяина увезли, несолоно хлебавши отправилась домой.