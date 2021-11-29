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Всадник с шашкой заехал в «Пятерочку» на лошади в Курской области, чтобы та выбрала хлеб

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Фото: Пресс-служба УМВД России по Курской области
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С курьезным случаем в магазине пришлось разбираться полиции в одном из поселков Курской области. Покупатель попытался заехать на лошади в торговый зал супермаркета, но смог преодолеть только первые двери. Лихого наездника засняла камера наблюдения.

Как сообщает 29 ноября «МВД Медиа», инцидент произошел в поселке Карла Либкнехта. Участковому МО МВД России «Курчатовский» поступило сообщение от руководителя сетевого магазина о том, что некий мужчина разъезжает в помещении супермаркета верхом на лошади, пытаясь заехать в торговый зал. На записи с камеры видно, как всадник топчется в помещении с тележками, после чего покидает «Пятерочку».

Прибывшие на место полицейские застали мужчину уже на улице: он ездил перед входом в супермаркет, размахивая шашкой, и на вид был явно нетрезв. Стражи порядка попросили всадника спешиться. Тот выполнил требование не сразу и к тому же стал вести себя агрессивно. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался.

В итоге неординарного покупателя доставили в отдел полиции для выяснения личности и обстоятельств происшествия. Задержанный оказался 43-летним жителем Курчатовского района. Свое поведение он объяснил тем, что лошадь захотела хлеба, и он заехал на ней в магазин, чтобы она могла выбрать сама.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 19.3, часть 1, КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»). Его поместили в комнату для административно задержанных ждать решения суда, а найденную при нем шашку изъяли и отправили на экспертизу, чтобы установить, является ли она холодным орудием. Лошадь же, когда хозяина увезли, несолоно хлебавши отправилась домой.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Курской области

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Комментарии (6)

Vikilein
Не холодным "орудием", а холодным оружием.
SERGEY111
Сяду я верхом на коня ,
Ты неси в Пятерочку меня ,
Ай брусничный цвет , алый да рассвет,
То ли есть в лабазе булка то ли нет .
Local
Сабля востра,чуб лихой,
И,конечно же,бухой.
Прискакал в "Пятерочку"
За хлебною корочкой.
Едва не получил (еды)
Любитель верховой езды.
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