Теплоэнергетики починили трубу, из-за которой мёрзла гимназия в Пушкине

Специалисты ГУП ТЭК СПб устранили дефект на трубопроводе диаметром 200 мм по адресу: г. Пушкин, ул. Московская, д. 9/19. Теплоснабжение трёх жилых домов и гимназии №406 восстановлено, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия вечером 29 ноября.
В ГУП ТЭК СПб уточнили, что для оперативного завершения ремонта использовался специальный вакуумный экскаватор Dino 3. Маневренное гидравлическое устройство позволяет достигать любого места в котловане и за считанные минуты освобождать его от воды, грязи, песка, щебня или камней размером до 25 см, таким образом ускоряя ход работ. В настоящий момент работы завершены, все потребители получают тепло в полном объёме. Учащиеся гимназии, которые завтра придут на уроки, также не будут мёрзнуть, пообещали в ГУП ТЭК.
«Фонтанка» писала, что ранее один из родителей учеников пожаловался на холодные кабинеты в гимназии №406 в Пушкине. По его словам, ремонтники не предупредили о грядущих работах, из-за холода в здании его ребёнок не смог досидеть в классе до конца уроков.