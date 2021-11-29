Авария на сетях оставила без тепла гимназию в Пушкине. Детей отправили греться дома

«В ночь на 29 ноября произошла авария, связанная с отоплением, в том числе, гимназии № 406 города Пушкин — здания для 1–4-х классов. Ремонтники никого не поставили в известность», — сообщил «Фонтанке» читатель, ребёнок которого в понедельник не досидел до конца уроков в выстывающем здании. Около полудня администрация гимназии попросила родителей забрать детей домой — «чтобы не мёрзли».

Гимназия в Пушкинском районе Петербурга встретила похолодание с остывающими батареями. По словам родителей, пропавшее ночью отопление для школы стало неприятным сюрпризом.

В учебном заведении подтвердили, что температура в корпусе на Церковной улице, 16, не располагает к обучению: «Родители забирают детей, батареи холодные».



Причину можно увидеть на выходе из гимназии: менее чем в двухстах метрах от здания, на Московской, 9, ГУП ТЭК чинит трубу диаметром 200 мм. Ремонт начали в начале десятого утра, к 13:50 занимались земляными работами. В усиление запросили вакуумный пылесос.



«Специалисты ТЭКа делают все возможное, чтобы завершить ремонт как можно раньше. Так, на место дефекта теплоэнергетики запросили вакуумный экскаватор Dino 3. Маневренное гидравлическое устройство позволяет достигать любого места в котловане и за считанные минуты освобождать его от воды, грязи, песка, щебня или камней размером до 25 сантиметров, таким образом ускоряя ход работ, — рассказали в пресс-службе предприятия. — В зоне ограничения отопления — 3 жилых дома и корпус гимназии».



Во вторник мёрзнуть в классах уже не должны. На ремонт по регламенту отводится 8 часов.



Оповещать соцобъекты и УК о работах, которые могут повлиять на отопление, — компетенция теплоэнергетиков. «Фонтанка» обратилась в администрацию Пушкинского района и в ГУП ТЭК за комментарием о том, насколько внезапным для школьного руководства был ремонт с сопутствующим похолоданием. На момент публикации ответы получены не были.

