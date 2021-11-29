В администрации Пушкинского района рассказали о холоде в гимназии, заставившем учеников разойтись по домам

«29 ноября в 09 часов утра 10 минут <...> поступила факсограмма №324 ЦДС ГУП «ТЭК СПБ» о завершении работ, тепловая сеть запитана, промыта и подключена к основным трубопроводам. Штатная схема теплоснабжения на десять зданий, в том числе на школу № 406, восстановлена», — прокомментировали в администрации Пушкинского района случай на Церковной.

Как рассказали «Фонтанке» 29 ноября, теплоэнергетики работали над двумя дефектами — не только на Московской, 9, как сообщалось ранее, но и на Церковной, 10. Ремонт трубы по первому адресу заставил учеников дрожать днем, в то время как работы на сети во второй точке лишили учебное заведение тепла в ночь с 28 по 29 ноября.

Позже стало известно о ремонте сети на Московской, 9. ГУП «ТЭК» сообщал о дефекте на трубе диаметром 200 миллиметров, там же добавили, что в зоне ограничения отопления оказались три жилых дома и, по несчастливому стечению обстоятельств, вновь гимназия № 406.



В администрации Пушкинского района назвали другие цифры: диаметр трубы, отметили там, равняется 219 миллиметрам, а теплоснабжение ограничили в 11 зданиях.



«ГУП «ТЭК СПБ» от 29 ноября 2021 года информировало администрацию Пушкинского района, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети (диаметром 219 мм), по адресу улица Московская, дом 9/12 до 19 часов 39 минут 29 ноября 2021 года ограничивается по теплоснабжению 11 зданий, в том числе школа № 406», — добавили представители руководства района.



Между тем и в ответе администрации, и в сведениях теплоэнергетиков фигурирует информация о том, что родителей школьников предупредили об отсутствии центрального отопления.



Ранее «Фонтанка» писала, что один из родителей учеников пожаловался на холодные кабинеты в гимназии. По его словам, ремонтники не предупредили о грядущих работах, из-за холода в здании его ребенок не смог досидеть в классе до конца уроков.

