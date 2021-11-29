Путин подписал закон об освобождении многодетных семей от уплаты НДФЛ при продаже жилья

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому многодетные семьи, продавшие жилье для покупки и улучшения жилищных условий, освобождаются от уплаты НДФЛ. Соответствующий документ опубликован 29 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.



В документе уточняется, что претендовать на такую льготу могут родители или усыновители, у которых есть несовершеннолeтние дети либо дети в возрасте до 24 лет, которые обучаются очно. Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья. Также на момент продажи ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного.

