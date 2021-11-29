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Путин подписал закон об освобождении многодетных семей от уплаты НДФЛ при продаже жилья

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому многодетные семьи, продавшие жилье для покупки и улучшения жилищных условий, освобождаются от уплаты НДФЛ. Соответствующий документ опубликован 29 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что претендовать на такую льготу могут родители или усыновители, у которых есть несовершеннолeтние дети либо дети в возрасте до 24 лет, которые обучаются очно. Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья. Также на момент продажи ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного.

«Фонтанка» писала, что закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья, если они потратят деньги на покупку нового, был принят Госдумой РФ в окончательном чтении 18 ноября. Спикер ГД Вячеслав Володин тогда отметил, что закон будет иметь обратную силу, а данная норма станет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Главное что бы шоу " Благодетель Всероссийский" продолжалось для лошбанья - круглосуточно.
angel of death
очередной бессмысленный проект... сразу видно - в этой стране они не живут.... если у семьи с детьми уже есть хата -то смысл им её продавать? вы про геморрой с разрешением от органов опеки слышали? а он есть... =) ну не надо рассказывать сказки про улучшение жилищных условий - продать хату в городе, чтобы переехать в область - это не улучшение жилищных условий, т.к. мед.обслуживание у нас по адресу прописки в первую очередь по полису - а область и город - это как Совет Федерации и депутат Области...
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