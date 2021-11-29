КГИОП обжалует решение суда об обязательстве рассмотреть заявление по рвам Ландскроны на Охтинском мысе

В Петербурге комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обжалует решение Куйбышевского районного суда, который постановил рассмотреть заявление о внесении оборонительных рвов и основания крепости Ландскрона на Охтинском мысе в перечень объектов культурного наследия. Об этом 29 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета.

«Решение будет обжаловано в установленном порядке», — добавили в комитете. Заявление с требованием взять остатки рвов Ландскроны под охрану год назад подал от лица АНО «Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия» археолог Петр Сорокин, но рассмотрено обращение не было.

Как отмечают эксперты, решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга возлагает на КГИОП обязанность рассмотреть в соответствии с установленной законом процедурой заявление Петра Сорокина об обнаружении и постановке на учёт остатков оборонительных рвов и основания башни крепости Ландскрона. При этом суд отказал истцам в требовании обязать КГИОП включить данный объект в перечень выявленных объектов культурного наследия. Суд посчитал это требование заявленным преждевременно. Таким образом, итоговое решение по вопросу о постановке остатков рвов и основания башни Ландскроны на государственный учёт в качестве объекта археологического наследия оставлено за КГИОП — суд не стал его предопределять. Эксперты также напоминают, что дело об археологическом памятнике на Охтинском мысе и его границах было рассмотрено Верховным судом РФ. Все доводы, заявленные истцами в Куйбышевском суде по делу о невключении остатков сооружений Ландскроны в охраняемые границы, определённые Минкультом РФ, ранее приводились в Верховном суде РФ и были там отклонены.

Коллективный иск в Куйбышевский районный суд подали несколько депутатов Законодательного собрания и градозащитников. Они требовали признать незаконным бездействие КГИОП из-за неорганизации проведения работ по выявлению памятника архитектуры и нерассмотрения заявления Сорокина. Истцы настаивали обязать комитет рассмотреть данное обращение. 18 ноября суд удовлетворил требования частично. Он обязал комитет рассмотреть заявление в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу. Судебные процессы по границам памятника на Охтинском мысе в этом году также шли в Городском суде Петербурга. Эта инстанция закрыла последнее дело об оспаривании границ объекта культурного наследия в июне. Частью Охтинского мыса сейчас владеет «Газпром нефть». Компания анонсировала создание на Охте городского пространства с ландшафтным парком, деловыми и общественными зонами, включающими музейную экспозицию об истории Охтинского мыса. Строительства в охранных зонах, установленных государством, не будет — эти участки станут частью общедоступных общественных пространств.