За бессмысленное осквернение Эрмитажа петербуржца на 10 месяцев оставили без праздников

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 ноября мировой судья участка №199 признала Сергея Комова виновным в вандализме, а именно в осквернении достояния народов России — здания Эрмитажа. Музейный фасад августовским утром 2020 года разрисовывали двое, часть компании наблюдала.
В число зрителей попал и сотрудник Эрмитажа, однако пассивным наблюдателем он оставался недолго. Заметив неладное по камерам, работник музея оповестил полицию и сам бросился останавливать художества. Двоих мужчин с аэрозольными баллончиками задержали, но уголовную статью получил только один из них — 22-летний житель Васильевского острова. Его компания проходит по делу как неустановленные лица.
В Эрмитаже ущерб от «надписи в виде символов, не несущих смысловой нагрузки, высотой букв не менее 50 см, длинной надписи не менее 10 метров» оценили в 370 тысяч рублей. Эту сумму суд взыскал с единственного фигуранта.
Комов обстоятельствами творческого зуда делиться не стал, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции. Вину он не признал, но суд решил иначе и на 10 месяцев ограничил его свободу. На этот срок мужчине запрещается переезжать и менять работу без согласования, покидать пределы установленного судом муниципалитета, а также бывать на массовых мероприятиях.