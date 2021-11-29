За бессмысленное осквернение Эрмитажа петербуржца на 10 месяцев оставили без праздников

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 ноября мировой судья участка №199 признала Сергея Комова виновным в вандализме, а именно в осквернении достояния народов России — здания Эрмитажа. Музейный фасад августовским утром 2020 года разрисовывали двое, часть компании наблюдала.



В число зрителей попал и сотрудник Эрмитажа, однако пассивным наблюдателем он оставался недолго. Заметив неладное по камерам, работник музея оповестил полицию и сам бросился останавливать художества. Двоих мужчин с аэрозольными баллончиками задержали, но уголовную статью получил только один из них — 22-летний житель Васильевского острова. Его компания проходит по делу как неустановленные лица.

