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За бессмысленное осквернение Эрмитажа петербуржца на 10 месяцев оставили без праздников

Мировой суд вынес приговор жителю Петербурга, решившему продемонстрировать своё творчество на стене Эрмитажа. Выставка обошлась ему в 10 месяцев ограничения свободы и долг в треть миллиона рублей.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 ноября мировой судья участка №199 признала Сергея Комова виновным в вандализме, а именно в осквернении достояния народов России — здания Эрмитажа. Музейный фасад августовским утром 2020 года разрисовывали двое, часть компании наблюдала.

В число зрителей попал и сотрудник Эрмитажа, однако пассивным наблюдателем он оставался недолго. Заметив неладное по камерам, работник музея оповестил полицию и сам бросился останавливать художества. Двоих мужчин с аэрозольными баллончиками задержали, но уголовную статью получил только один из них — 22-летний житель Васильевского острова. Его компания проходит по делу как неустановленные лица.

В Эрмитаже ущерб от «надписи в виде символов, не несущих смысловой нагрузки, высотой букв не менее 50 см, длинной надписи не менее 10 метров» оценили в 370 тысяч рублей. Эту сумму суд взыскал с единственного фигуранта.

Комов обстоятельствами творческого зуда делиться не стал, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции. Вину он не признал, но суд решил иначе и на 10 месяцев ограничил его свободу. На этот срок мужчине запрещается переезжать и менять работу без согласования, покидать пределы установленного судом муниципалитета, а также бывать на массовых мероприятиях.

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Комментарии (6)

SU LUX INN
какой же Позор! в Цивилизованных странах работы Уличных художников "Бэнкси" продают за миллионы долларов, а тут человек с Синдромом вахтера строчит кляузы на независимых артистов - нонконформистов! которые всего лишь имеют Свое мнение! не хотят в официозных союзах художников ваять бюсты Вождя!
lamer
Где защитники свобод творчества голозадых и маляров наскальных рисунков? Вам такое нормально?
Владислав М
Закрасить 5кв.м. стены дома у Эрмитажа стоит 370тыс.?
У них там что маляр - олигарх, или Эрмитаж алмазной краской покрывают?
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