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Петербуржец получил условный срок за гибель своих детей из-за непотушенного окурка

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Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Музычука, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности. После квартирного пожара погибли двое его малолетних детей. Как сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело рассматривалось в особом порядке.

Музычуку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 2 месяца условно с трехлетним испытательным сроком.

24 апреля Музычук, находясь в своей квартире на проспекте Героев, закрыл дома дочерей четырех и двух лет, а сам отправился по делам. При этом в помещении он оставил «источник зажигания малой мощности» — возможно, окурок. В результате начался пожар, а девочки не смогли выйти на улицу. Обе получили отравление угарным газом. Младшая умерла в тот же день в больнице на Авангардной. Старшая — спустя три с лишним месяца в детском хосписе.

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Комментарии (1)

Редиcка
Во многих юрисдикциях из таких случаев давно уже сделали выводы, и требуют, чтобы входные двери открывались изнутри без ключа. Но в России пока еще мало людей погибло по этой причине, надо подождать еще лет 100.
Те, кто не безразличен к своим близким, могут добровольно заменить цилиндр на такой же с вертушкой.
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