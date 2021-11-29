Петербуржец получил условный срок за гибель своих детей из-за непотушенного окурка

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Музычука, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности. После квартирного пожара погибли двое его малолетних детей. Как сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело рассматривалось в особом порядке.



Музычуку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 2 месяца условно с трехлетним испытательным сроком.



24 апреля Музычук, находясь в своей квартире на проспекте Героев, закрыл дома дочерей четырех и двух лет, а сам отправился по делам. При этом в помещении он оставил «источник зажигания малой мощности» — возможно, окурок. В результате начался пожар, а девочки не смогли выйти на улицу. Обе получили отравление угарным газом. Младшая умерла в тот же день в больнице на Авангардной. Старшая — спустя три с лишним месяца в детском хосписе.

